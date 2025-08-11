Alexandru Rogobete: Sporurile vor fi legate şi de felul în care există empatie şi respect pentru pacient

Bunul simţ şi empatia nu pot fi legiferate, dar noua evaluare a spitalelor face sporul să depindă de ele. „Respectul faţă de pacienţi este esenţial. Eu nu pot să introduc în ordin de ministru bunul simţ. În schimb, pe lângă presiunea publică pe care pot să o pun pe acest tip de colegi, şi nu vreau să generalizez, pentru că sunt şi foarte mulţi colegi excepţionali, rolul meu este să limitez acest fenomen care nu face bine. Pentru acest lucru am realizat o modificare în Legea Sănătăţii după care unităţile sanitare vor fi evaluate după o serie de indicatori medicali, administrative, dar vom introduce şi feedback-ul pacientului care va evalua şi comportamentul şi serviciile şi atitudinea. Din acest formular se va realiza un scor, iar acest scor va influenţa un lucru care cred că le va schimba comportamentul imediat, valoarea sporului”, a precizat, la Galaţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

La fel, legat de noile modificări ale reformei sanitare, ministrul a mai precizat că nici nu i se pare normal să plătească la fel un medic care vede un pacient pe lună, cu un medic care vede 100 de pacienţi pe zi. Alexandru Rogobete a anunţat, tot la Galaţi, că săptămâna aceasta va apărea o modificare legislativă prin care managerii spitalelor vor putea prelungi, până la ora 20.00, programul cu publicul în ambulatorii, pentru a se reduce numărul de pacienţi care se prezintă la UPU. Avându-se în vedere creşterea tarifului de plată a personalului medical pentru orele din policlinică, tarif ce se va majora de la 5 la 8 lei de anul viitor, va fi personal suficient pentru asigurarea consultaţiilor la policlinici. Jumătate din spitalele din ţară vor putea asigura 2-3 specialităţi, în policlinici, cu program prelungit, până la ora 20.00.

Sursa foto: Facebook - Costel Fotea

