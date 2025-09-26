15 NOIEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Sanatate
Nou tratament cu căldură poate opri pierderea vederii la persoanele în vârstă
Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Aalto au descoperit o metodă promiţătoare pentru a încetini sau chiar opri stadiile timpurii ale degenerescenţei maculare legate de vârstă (AMD), o afecţiune care afectează retina şi poate duce la pierderea vederii centrale. Aproximativ una din trei persoane de peste 80 de ani suferă de această boală, iar în Statele Unite, aproape 20 de milioane de adulţi cu vârste de peste 40 de ani trăiesc cu AMD.

Noua metodă foloseşte căldura controlată pentru a activa mecanismele naturale de apărare ale celulelor retiniene. Temperatura ţesutului este măsurată şi controlată în timp real folosind lumină în infraroşu apropiat, astfel încât procesul să fie sigur şi precis. Căldura ajută celulele să repare proteinele deteriorate şi să elimine deşeurile acumulate, care sunt responsabile de deteriorarea retinei.

Tratamentul stimulează proteinele de şoc termic, care ajută la refacerea structurii proteinelor deteriorate, şi procesul de autofagie, prin care celulele elimină materialul stricat. Studiile pe animale, inclusiv şoareci şi porci, au arătat rezultate promiţătoare, iar testele clinice pe oameni sunt planificate să înceapă în Finlanda în primăvara anului 2026. Prima fază va verifica siguranţa tratamentului, iar apoi se va stabili frecvenţa optimă a şedinţelor pentru rezultate de durată.

Profesorul Ari Koskelainen, coordonatorul cercetării, a explicat că tratamentul trebuie repetat, deoarece efectul poate scădea la câteva zile după aplicare. Echipa de la Aalto a creat şi o companie, Maculaser, pentru a aduce terapia în spitale şi clinici oftalmologice. Cercetătorii speră ca, în doar câţiva ani, tratamentul să fie disponibil chiar la oftalmologul local, oferind o şansă reală de a preveni pierderea vederii centrale la persoanele în vârstă. (sursa stiripesurse.ro)

