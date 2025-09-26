Descoperire revoluţionară: chimioterapie de 20.000 de ori mai eficientă, fără efecte secundare

O echipă de cercetători de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a reuşit să transforme un medicament clasic de chimioterapie într-un tratament revoluţionar cu ajutorul nanotehnologiei. Noul medicament distruge celulele canceroase de până la 20.000 de ori mai eficient decât variantele actuale şi nu provoacă efecte secundare vizibile, potrivit Mediafax.

Cercetătorii au folosit acizi nucleici sferici (SNA), un tip de nanoparticule care permit încorporarea medicamentului în lanţuri de ADN ce acoperă sfere microscopice. Această structură permite celulelor canceroase să atragă medicamentul în mod natural, după care enzimele eliberează substanţa activă direct în interiorul celulelor bolnave.

Testele efectuate pe animale cu leucemie mieloidă acută au oferit rezultate remarcabile: medicamentul pătrunde în celulele leucemice de 12,5 ori mai eficient, distruge celulele canceroase de până la 20.000 de ori mai bine, încetineşte evoluţia bolii de 59 de ori şi nu afectează ţesuturile sănătoase. În unele cazuri, tumorile au fost complet oprite.

Profesorul Chad A. Mirkin, coordonatorul echipei, a explicat că noua metodă reproiectează un medicament vechi, 5-fluorouracil (5-Fu), care până acum se dizolva greu şi afecta şi celulele sănătoase. Noul tratament rezolvă aceste probleme: este perfect solubil şi acţionează exclusiv asupra celulelor canceroase, oferind o doză concentrată acolo unde este nevoie.

În testele pe şoareci, terapia a eliminat aproape complet celulele canceroase din sânge şi splină, iar animalele au avut o durată de viaţă mult mai lungă. Cercetătorii pregătesc acum testări pe grupuri mai mari de animale şi, ulterior, pe oameni.

Şapte tratamente bazate pe aceeaşi tehnologie cu acizi nucleici sferici se află deja în faza de testare clinică pentru diverse boli. Potrivit lui Mirkin, dacă metoda va da rezultate similare şi la oameni, ar putea marca un pas decisiv către o chimioterapie mai eficientă, cu rate de vindecare mai mari şi cu efecte secundare minime. (sursa stiripesurse.ro)