Vaccin universal împotriva cancerului, testat cu succes pe şoareci

Un vaccin experimental pe bază de ARNm, dezvoltat de cercetători de la Universitatea din Florida, a arătat rezultate promiţătoare în combaterea mai multor tipuri de cancer, în special melanom, osteosarcom şi tumori cerebrale rezistente la tratamentele clasice.

Vaccinul nu ţinteşte o mutaţie specifică, ci activează sistemul imunitar pentru a recunoaşte şi ataca o gamă largă de tumori, notează stiripesurse.ro.

Administrat singur sau în combinaţie cu inhibitori PD-1, serul a determinat în unele cazuri dispariţia completă a tumorilor la şoareci. Spre deosebire de terapiile personalizate, acest vaccin ar putea fi folosit fără adaptări individuale, accelerând accesul la tratament şi reducând costurile.

Dacă eficienţa va fi confirmată şi în studii clinice pe oameni, specialiştii cred că ar putea marca începutul unei noi etape în lupta împotriva cancerului.