07 AUGUST 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Vaccin universal împotriva cancerului, testat cu succes pe şoareci

Categorie:
Sanatate
Vaccin universal împotriva cancerului, testat cu succes pe şoareci
Vaccin universal împotriva cancerului, testat cu succes pe şoareci

Un vaccin experimental pe bază de ARNm, dezvoltat de cercetători de la Universitatea din Florida, a arătat rezultate promiţătoare în combaterea mai multor tipuri de cancer, în special melanom, osteosarcom şi tumori cerebrale rezistente la tratamentele clasice.

Vaccinul nu ţinteşte o mutaţie specifică, ci activează sistemul imunitar pentru a recunoaşte şi ataca o gamă largă de tumori, notează stiripesurse.ro.

Administrat singur sau în combinaţie cu inhibitori PD-1, serul a determinat în unele cazuri dispariţia completă a tumorilor la şoareci. Spre deosebire de terapiile personalizate, acest vaccin ar putea fi folosit fără adaptări individuale, accelerând accesul la tratament şi reducând costurile.

Dacă eficienţa va fi confirmată şi în studii clinice pe oameni, specialiştii cred că ar putea marca începutul unei noi etape în lupta împotriva cancerului.

Tag-uri:

Articole înrudite

George Enacrachi, un medic veterinar din Zalău, a reuşit performanţa de a cultiva o roşie uriaş ...

Gazele se ieftinesc în Europa, pe fondul stocurilor şi al speculaţiilor globale

Două incendii la Galaţi, în această dimineaţă

Accident mortal pe şoseaua dig Galaţi - Brăila

Traian Băsescu, moment de reculegere la catafalcul lui Ion Iliescu

S-a dat liber la construcţia fabricii de ulei din Zona Liberă Galaţi

Vânt puternic la Galaţi, din această seară! ANM a emis COD GALBEN

Femeie din Galaţi arestată după ce şi-a înjunghiat soţul

Revoltă în combinatul Liberty Galaţi!

Impas în sala de operaţie! Intervenţie pe “muchie de cuţit” la Galaţi