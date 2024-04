Vaccin ARNm împotriva cancerului de piele

Primul vaccin personalizat din lume pe bază de ARN mesager împotriva melanomului - care are şi potenţialul de a stopa cancerul pulmonar, de vezică urinară şi renal - este testat în cadrul unui studiu clinic de faza a 3-a la nivel internaţional, inclusiv pe pacienţi britanici, relatează vineri DPA/PA Media.

Vaccinul "revoluţionar", care oferă speranţa unui remediu, este personalizat pentru fiecare persoană în doar câteva săptămâni.

Acesta transmite organismului să "vâneze" celulele canceroase şi să prevină revenirea afecţiunii letale.

În urma studiului de faza a 2-a asupra acestui vaccin, în dezvoltarea căruia sunt implicate companiile farmaceutice Moderna şi MSD (cunoscută drept Merck în Statele Unite şi Canada), s-a constatat o reducere considerabilă a riscului de revenire a cancerului la pacienţii diagnosticaţi cu melanom.

O ultimă etapă de testare a vaccinului, faza a 3-a, a fost lansată, aceasta fiind condusă de University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH).

Coordonatoarea studiului, dr. Heather Shaw, a declarat că vaccinul prezintă potenţialul de a vindeca persoanele diagnosticate cu melanom şi este testat şi pentru alte tipuri de cancer.

"Este unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am văzut de mult timp încoace. Este un instrument foarte fin acordat", a spus Shaw.

Vaccinul este o terapie individualizată cu neoantigeni (INT) şi este uneori denumit vaccin împotriva cancerului.

Acesta a fost conceput pentru a stimula sistemul imunitar să riposteze împotriva unui tip specific de cancer al pacientului.

Cunoscut sub numele de ARNm-4157 (V940), vaccinul a fost creat pentru a viza neoantigenii, antigeni tumorali specifici fiecărui pacient în parte. Aceştia sunt markeri tumorali care pot fi recunoscuţi de sistemul imunitar.

Vaccinul poate recunoaşte până la 34 de neoantigeni şi activează un răspuns imun antitumoral bazat pe mutaţiile unice în fiecare caz de cancer.

Pentru a crea vaccinul este prelevată chirurgical o mostră din tumoare, se realizează secvenţierea ADN şi se utilizează inteligenţa artificială. Rezultatul este un vaccin personalizat împotriva cancerului, specific pentru tumoarea fiecărui pacient.

"Aceasta este foarte asemănătoare cu o terapie individualizată şi este mult mai inteligentă, în anumite sensuri, decât un vaccin. (Tratamentul) este personalizat pentru pacient - nu o poţi oferi următorului pacient pentru că nu te aştepţi să funcţioneze. Ei pot avea nişte antigeni noi comuni, dar este posibil să aibă propriii antigeni noi foarte aparte, care sunt importanţi pentru tumoarea lor şi, prin urmare, este cu adevărat personalizat. Scopul final este de a vindeca pacienţii de cancerul lor", a subliniat Shaw.

Potrivit datelor din faza a 2-a, publicate în decembrie, persoanele cu melanom grav care au primit vaccinul, administrat în acelaşi timp cu medicamentul împotriva cancerului Keytruda de la MSD, au prezentat un risc redus cu aproape jumătate (49%) de deces sau de revenire a cancerului după trei ani, comparativ cu persoanele tratate numai cu medicamentul anticancer.

Pacienţii au primit un miligram de vaccin ARNm la fiecare trei săptămâni pentru maximum nouă doze şi 200 de miligrame de Keytruda la fiecare trei săptămâni (maximum 18 doze), timp de aproximativ un an.

Tehnologia ARN mesager s-a dovedit a fi elementul cheie în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Moderna, alături de Pfizer-BioNTech, au fost primele companii farmaceutice care au oferit un vaccin împotriva COVID-19 folosind tehnologia ARN mesager.

Studiul internaţional de faza a 3-a include o gamă mai largă de pacienţi şi speră să recruteze în jur de 1.100 de persoane. Printre aceştia se vor număra 60-70 de pacienţi de la opt centre din Regatul Unit, inclusiv din Londra, Manchester, Edinburgh şi Leeds.

Potrivit www.merck.com, studiul de faza a 3-a va fi testat pe pacienţi din peste 25 de ţări.

Această combinaţie terapeutică este, de asemenea, testată în cancerul pulmonar, de vezică urinară şi renal.

Potrivit lui Shaw, efectele secundare includ oboseală şi durere în zona braţului în care a fost făcută injecţia.

Profesorul Lawrence Young, de la Universitatea din Warwick, a declarat că "aceasta este una dintre cele mai interesante evoluţii în terapia modernă a cancerului", adăugând că "interesul faţă de vaccinurile împotriva cancerului a fost reaprins în ultimii ani prin înţelegerea mai profundă a modului în care organismul controlează răspunsurile imune şi prin apariţia vaccinurilor ARNm", notează Agerpres.