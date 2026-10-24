Now Reading: Atenție, gălățeni! De luni, se oprește curentul în oraș și județ. Zonele afectate de întreruperile planificate în perioada 26-30 octombrie 2026

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    Atenție, gălățeni! De luni, se oprește curentul în oraș și județ. Zonele afectate de întreruperile planificate în perioada 26-30 octombrie 2026

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Atenție, gălățeni! De luni, se oprește curentul în oraș și județ. Zonele afectate de întreruperile planificate în perioada 26-30 octombrie 2026

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zileiJust now

Atenție, gălățeni! De luni, se oprește curentul în oraș și județ. Zonele afectate de întreruperile planificate în perioada 26-30 octombrie 2026

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) – Sucursala Galați anunță o serie de întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru perioada 26 – 30 octombrie 2026. Aceste sistări temporare sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări indispensabile de întreținere și asigurarea bunei funcționări a instalațiilor electrice din județ.

Sunt vizați atât consumatori casnici, cât și agenți economici din municipiile Galați și Tecuci, precum și din comunele Matca și Ghidigeni. Pentru a vă putea planifica activitățile, compania a transmis calendarul complet și intervalele orare în care energia electrică va fi oprită.

Iată lista completă a localităților și străzilor afectate, organizată pe zile:

  • Luni, 26 octombrie 2026
    • Comuna Matca: str. M. Sturza (60 de abonați nealimentați) — Interval orar: 09:00 – 15:00
  • Marți, 27 octombrie 2026
    • Municipiul Galați: Cartier case str. Nina Cassian (Abonați casnici și agenți economici aferenți) — Interval orar: 08:00 – 12:00
    • Municipiul Tecuci: 480 de abonați nealimentați — Interval orar: 09:00 – 15:00
    • Comuna Matca: str. Constantin cel Mare (80 de abonați nealimentați) — Interval orar: 09:00 – 15:00
    • Comuna Ghidigeni: sat Slobozia Corni și sat Tălpigi (80 de abonați nealimentați) — Interval orar: 09:00 – 15:00
  • Miercuri, 28 octombrie 2026
    • Comuna Matca: str. Alexandru Odobescu (70 de abonați nealimentați) — Interval orar: 09:00 – 15:00
  • Joi, 29 octombrie 2026
    • Comuna Matca: str. M. Sturza (100 de abonați nealimentați) — Interval orar: 09:00 – 15:00
    • Comuna Ghidigeni: sat Ghidigeni și sat Tălpigi (120 de abonați nealimentați) — Interval orar: 09:00 – 15:00
  • Vineri, 30 octombrie 2026
    • Comuna Matca: str. Constantin cel Mare (80 de abonați nealimentați) — Interval orar: 09:00 – 15:00

Reprezentanții sucursalei își cer scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi de curent. Informații actualizate în timp real sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei, la rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Pentru relații suplimentare, cetățenii pot suna la numărul de telefon 0236 929 sau la linia gratuită Telverde 0800 500 205.

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