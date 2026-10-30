Now Reading: Precizări oficiale de la Loteria Română: Tragerea Joker din 29 octombrie 2026 a fost reluată din cauza unui incident tehnic 

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    Precizări oficiale de la Loteria Română: Tragerea Joker din 29 octombrie 2026 a fost reluată din cauza unui incident tehnic 

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Precizări oficiale de la Loteria Română: Tragerea Joker din 29 octombrie 2026 a fost reluată din cauza unui incident tehnic 

Cătălin Mihai MOGANational30 octombrie 2026

Precizări oficiale de la Loteria Română: Tragerea Joker din 29 octombrie 2026 a fost reluată din cauza unui incident tehnic 

Tragerile loto de joi, 29 octombrie 2026, au fost marcate de o serie de probleme tehnice care au decalat programul obișnuit al extragerilor.

Cele mai mari dificultăți au apărut în cadrul jocului Joker, unde defecțiunea unui echipament a blocat pătrunderea mai multor bile în urna de amestecare. Din acest motiv, Comisia de tragere a fost nevoită să anuleze prima rundă și să dispună reluarea integrală a procesului pentru a asigura corectitudinea jocului. 

Conform comunicatului oficial emis de Loteria Română, oficialii au observat inițial că o bilă nu ajunsese în urnă, moment în care extragerea a fost oprită.

„În urma verificărilor, s-a constatat că alte patru bile nu se aflau în urna de amestecare. În aceste condiţii, Comisia de tragere a decis anularea extragerii şi reluarea integrală a acesteia, în conformitate cu procedurile interne aplicabile”, au precizat reprezentanții instituției.

La prima extragere, care a fost anulată, numerele afișate fuseseră 24, 30, 43, 19, 11 + 1. 

Noua extragere s-a desfășurat în condiții optime, după ce s-a confirmat manual prezența tuturor celor 45 de bile în urnă. Rezultatele oficiale și validate definitiv pentru joi, 29 octombrie 2026, sunt următoarele: 

  • Loto 6/49: 42, 45, 34, 30, 40, 7 (report de peste 247.900 de euro) 
  • Joker: 42, 21, 43, 18, 37 + 1 (report de peste 132.900 de euro) 
  • Loto 5/40: 26, 39, 40, 18, 1, 2 
  • Noroc: 7 7 7 6 6 1 5 
  • Noroc Plus: 8 9 2 8 1 7 
  • Super Noroc: 6 3 8 1 6 0 
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