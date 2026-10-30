Precizări oficiale de la Loteria Română: Tragerea Joker din 29 octombrie 2026 a fost reluată din cauza unui incident tehnic 

Tragerile loto de joi, 29 octombrie 2026, au fost marcate de o serie de probleme tehnice care au decalat programul obișnuit al extragerilor.

Cele mai mari dificultăți au apărut în cadrul jocului Joker, unde defecțiunea unui echipament a blocat pătrunderea mai multor bile în urna de amestecare. Din acest motiv, Comisia de tragere a fost nevoită să anuleze prima rundă și să dispună reluarea integrală a procesului pentru a asigura corectitudinea jocului.

Conform comunicatului oficial emis de Loteria Română, oficialii au observat inițial că o bilă nu ajunsese în urnă, moment în care extragerea a fost oprită.

„În urma verificărilor, s-a constatat că alte patru bile nu se aflau în urna de amestecare. În aceste condiţii, Comisia de tragere a decis anularea extragerii şi reluarea integrală a acesteia, în conformitate cu procedurile interne aplicabile”, au precizat reprezentanții instituției.

La prima extragere, care a fost anulată, numerele afișate fuseseră 24, 30, 43, 19, 11 + 1.

Noua extragere s-a desfășurat în condiții optime, după ce s-a confirmat manual prezența tuturor celor 45 de bile în urnă. Rezultatele oficiale și validate definitiv pentru joi, 29 octombrie 2026, sunt următoarele: