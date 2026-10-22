Xbox Cloud Gaming va putea fi folosit fără abonament Game Pass: Microsoft introduce pachete de la 3,99 dolari

Microsoft pregăteşte o schimbare importantă pentru serviciul Xbox Cloud Gaming, care va permite utilizatorilor să transmită jocuri prin cloud fără să fie nevoiţi să plătească un abonament Xbox Game Pass. Noul sistem va funcţiona pe bază de pachete de ore de joc, iar preţurile de lansare pornesc de la 3,99 dolari pentru 10 ore de utilizare.

Compania anunţase luna trecută că intenţionează să deschidă serviciul unui public mai larg, iar acum a dezvăluit primele tarife. Începând de astăzi, membrii programului Xbox Insider care nu au un abonament Game Pass pot achiziţiona pachete de timp pentru jocurile transmise prin cloud. Lansarea generală este programată pentru luna noiembrie.

Cât costă jocurile prin cloud fără Game Pass



Pentru început, Microsoft oferă trei pachete cu preţuri introductive:

10 ore de joc – 3,99 dolari

25 de ore de joc – 7,99 dolari

50 de ore de joc – 11,99 dolari

Pachetele nu funcţionează pe bază de abonament lunar şi nici nu expiră la sfârşitul unei luni. Orele cumpărate rămân disponibile până când sunt consumate integral, ceea ce le oferă utilizatorilor mai multă flexibilitate în alegerea momentului în care se joacă.

Microsoft precizează că toate pachetele includ acces la jocuri în cloud fără reclame, timpi de aşteptare mai scurţi şi streaming de calitate superioară.

Prin această abordare, utilizatorii care se joacă ocazional nu vor mai fi nevoiţi să plătească un abonament lunar pentru a accesa serviciul. În schimb, vor putea cumpăra doar timpul de joc de care au nevoie.

GTA VI ar putea ajunge pe Xbox Cloud Gaming

Noua modalitate de plată apare într-un moment interesant pentru serviciul Microsoft, în contextul lansării viitoare a jocului Grand Theft Auto VI.

Potrivit informaţiilor apărute anterior, Microsoft ar fi obţinut drepturile necesare pentru transmiterea jocului prin streaming. Totuşi, nu este clar dacă accesul va fi disponibil exclusiv pe consolele Xbox sau şi pe alte dispozitive compatibile cu Xbox Cloud Gaming.

Matthew Ball, responsabil cu strategia în cadrul diviziei Xbox, a sugerat într-o postare pe platforma X că Microsoft nu va transmite GTA VI către PC-uri prin acest serviciu. Dacă această informaţie se confirmă, accesul la joc prin cloud ar putea fi limitat în funcţie de platformă, chiar dacă utilizatorii pot accesa în mod obişnuit serviciul prin browsere web şi aplicaţii compatibile.

Deocamdată, Microsoft nu a clarificat complet condiţiile în care GTA VI va putea fi jucat prin streaming.

Microsoft testează şi jocurile în cloud gratuite, cu reclame



Pe lângă noul sistem de plată, compania continuă să testeze o alternativă gratuită pentru membrii programului Xbox Insider.

Această variantă permite transmiterea prin cloud a jocurilor pe care utilizatorii le deţin deja, fără să fie necesar un abonament Game Pass. În schimb, sesiunile sunt susţinute prin reclame şi sunt limitate la maximum o oră.

Cele două opţiuni oferă, astfel, alternative diferite pentru accesarea jocurilor fără un abonament tradiţional: utilizatorii pot alege streaming gratuit, cu reclame şi sesiuni limitate, sau pot cumpăra pachete de ore pentru o experienţă fără reclame şi cu timpi de aşteptare mai mici.

Prin introducerea modelului pay-as-you-go, Microsoft încearcă să atragă şi jucătorii care nu doresc să se angajeze la un abonament lunar. Rămâne de văzut dacă preţurile introductive se vor păstra după lansarea generală şi în ce măsură noul sistem va schimba modul în care utilizatorii accesează jocurile Xbox prin cloud.