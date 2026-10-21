Now Reading: Gina Bradea, atacată pe rețelele de socializare: „Am răbdare cu un cozonac care nu crește, dar cu jignirile am terminat! Merg la poliție!”

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    Gina Bradea, atacată pe rețelele de socializare: „Am răbdare cu un cozonac care nu crește, dar cu jignirile am terminat! Merg la poliție!”

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Gina Bradea, atacată pe rețelele de socializare: „Am răbdare cu un cozonac care nu crește, dar cu jignirile am terminat! Merg la poliție!”

Cătălin Mihai MOGAComunitate21.10.2026

Gina Bradea, rugăminte la început de Post: „Să lăsăm deoparte „păruielile”, cuvintele urâte sau jignirile virtuale”

Cunoscutul blogger culinar și cetățean de onoare al Galațiului, Gina Bradea, a răbufnit din nou pe internet, după ce a devenit ținta unui val de acuzații grave și jigniri. Aceasta a publicat o reacție extrem de dură în mediul online, exasperată de atacurile unor utilizatori care o acuză, fără nicio dovadă, că ar fi fost plătită de diverse organizații internaționale pentru opțiunile sale politice. Într-un mesaj plin de revoltă, gălățeanca a anunțat că a strâns deja o listă lungă cu numele celor care au calomniat-o și este hotărâtă să apeleze la autorități dacă agresiunile continuă.

Bloggerul a demontat categoric zvonurile din spațiul virtual și le-a cerut ferm contestatarilor să prezinte fapte concrete, nu simple speculații.

„Nu am fost plătită de Soros sau USAID. Nu m-am vândut nimănui şi nu am trădat pe nimeni. Am spus cu cine votez, alegând ceea ce EU am considerat atunci răul cel mai mic. Atât. Nu v-am cerut să votaţi ca mine. Nu susţin niciun partid sau politician, nu fac politică şi nu permit dezbateri politice pe pagina mea”, a subliniat cu vehemență Gina Bradea, vizibil afectată de lipsa de respect din spațiul virtual.

Gălățeanca s-a arătat profund dezamăgită de faptul că multe dintre injurii vin din partea unor persoane de vârsta a treia, de la care comunitatea ar aștepta mai degrabă înțelepciune și echilibru. Evocând nostalgic respectul dintre oameni din trecut, ea a impus o regulă strictă pentru platformele sale sociale, unde nu va mai tolera derapaje de limbaj.

„La mine pe pagină ne putem contrazice despre câtă ceapă punem în tocăniţă, dar nu accept certuri politice şi jigniri. Am răbdare cu un cozonac care nu creşte, dar cu minciunile şi insultele la adresa mea am terminat! Arătaţi-mi dovezi clare, altfel merg la poliţie!”, a încheiat bloggerul culinar.

Gina Bradea s-a enervat și răbufnește pe internet: „Din ce vreți să plătesc curentul? Din like-uri?” (VIDEO)
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