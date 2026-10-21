Gina Bradea, atacată pe rețelele de socializare: „Am răbdare cu un cozonac care nu crește, dar cu jignirile am terminat! Merg la poliție!”

Cunoscutul blogger culinar și cetățean de onoare al Galațiului, Gina Bradea, a răbufnit din nou pe internet, după ce a devenit ținta unui val de acuzații grave și jigniri. Aceasta a publicat o reacție extrem de dură în mediul online, exasperată de atacurile unor utilizatori care o acuză, fără nicio dovadă, că ar fi fost plătită de diverse organizații internaționale pentru opțiunile sale politice. Într-un mesaj plin de revoltă, gălățeanca a anunțat că a strâns deja o listă lungă cu numele celor care au calomniat-o și este hotărâtă să apeleze la autorități dacă agresiunile continuă.

Bloggerul a demontat categoric zvonurile din spațiul virtual și le-a cerut ferm contestatarilor să prezinte fapte concrete, nu simple speculații.

„Nu am fost plătită de Soros sau USAID. Nu m-am vândut nimănui şi nu am trădat pe nimeni. Am spus cu cine votez, alegând ceea ce EU am considerat atunci răul cel mai mic. Atât. Nu v-am cerut să votaţi ca mine. Nu susţin niciun partid sau politician, nu fac politică şi nu permit dezbateri politice pe pagina mea”, a subliniat cu vehemență Gina Bradea, vizibil afectată de lipsa de respect din spațiul virtual.

Gălățeanca s-a arătat profund dezamăgită de faptul că multe dintre injurii vin din partea unor persoane de vârsta a treia, de la care comunitatea ar aștepta mai degrabă înțelepciune și echilibru. Evocând nostalgic respectul dintre oameni din trecut, ea a impus o regulă strictă pentru platformele sale sociale, unde nu va mai tolera derapaje de limbaj.