Alertă în Brăila: O adolescentă de 17 ani din Jirlău a dispărut fără urmă de la domiciliul bunicii sale

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila au demarat o amplă acțiune de căutare după ce au fost sesizați cu privire la dispariția unei adolescente în vârstă de 17 ani. Marți, 20 octombrie 2026, lucrătorii Secției 3 de Poliție Rurală Făurei au fost alertați de familie că minora Bobi Bianca Nadia a plecat voluntar de la locuința bunicii sale, situată în comuna brăileană Jirlău, și nu a mai revenit până în prezent.

Oamenii legii au făcut publice semnalmentele tinerei pentru a obține sprijinul cetățenilor în vederea localizării ei cât mai rapide. Fata are o înălțime de aproximativ 1,70 metri, o greutate de circa 55 de kilograme, ochi căprui, păr lung șaten și o constituție atletică. Reprezentanții IPJ Brăila solicită tuturor celor care tranzitează zona sau dețin informații utile să contacteze imediat autoritățile.

La momentul plecării de la domiciliu, tânăra era îmbrăcată cu un tricou în culorile alb și galben, pantaloni și bluză de trening de culoare albastru, iar în picioare purta papuci de culoare alb inscripționați cu litera „B”.

Persoanele care pot furniza orice detalii care să ajute la identificarea locului în care se află adolescenta sunt rugate să sune de urgență la numărul unic 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție!