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    Prima ședință a Guvernului Luca Niculescu: S-au înființat funcțiile de miniștri delegați pentru digitalizare și învățământ preuniversitar

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Prima ședință a Guvernului Luca Niculescu: S-au înființat funcțiile de miniștri delegați pentru digitalizare și învățământ preuniversitar

Cătălin Mihai MOGAPolitica21.10.2026

Prima ședință a Guvernului Luca Niculescu: S-au înființat funcțiile de miniștri delegați pentru digitalizare și învățământ preuniversitar

Noul Guvern condus de premierul Luca Niculescu s-a reunit marți seară în prima sa ședință oficială, imediat după ce a primit votul de învestitură în Parlament și a depus jurământul de credință la Palatul Cotroceni. Membrii noului Executiv au adoptat cu celeritate o ordonanță de urgență menită să reglementeze măsurile organizatorice și structurale indispensabile pentru funcționarea optimă a administrației publice centrale.

Actul normativ aduce modificări majore în structura ministerelor prin înființarea a două noi portofolii cheie de miniștri delegați. Astfel, în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va funcționa funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, în timp ce în subordinea Ministerului Educației și Cercetării a fost creată funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar.

Pe lângă reorganizarea portofoliilor, ordonanța de urgență stabilește clar noi măsuri privind atribuțiile viceprim-ministrului și restructurarea Secretariatului General al Guvernului. De asemenea, documentul oficial adoptat de Executiv reglementează modalitatea de exercitare a funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, asigurând cadrul legal pentru noile numiri din aparatul central.

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