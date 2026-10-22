Începe prima vacanță din structura anului școlar 2026-2027. Câte zile vor sta acasă elevii gălățeni și calendarul complet al cursurilor

Elevii vor intra în prima vacanță a acestui an școlar vineri, după finalizarea cursurilor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, informează agenția națională de presă Agerpres. Copiii se vor bucura de o pauză de o săptămână, urmând să revină în bănci la începutul lunii viitoare, când va debuta un nou interval de cursuri.

Anul școlar 2026-2027 are o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri, însă structura este adaptată pentru elevii din anii terminali. Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar va avea 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 4 iunie 2027. De asemenea, pentru clasa a VIII-a, durata cursurilor este de 35 de săptămâni, urmând ca absolvenții de gimnaziu să termine cursurile pe 11 iunie 2027.

Conform datelor oficiale, intervalele de cursuri și vacanțe rămase pentru acest an școlar sunt programate după cum urmează:

Intervale de vacanță 24 octombrie 2026 – 1 noiembrie 2026: Prima vacanță a anului școlar; 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027: Vacanța de iarnă; O săptămână, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027: Vacanța mobilă (la decizia inspectoratelor școlare județene); 24 aprilie 2027 – 4 mai 2027: Vacanța de primăvară; 19 iunie 2027 – 5 septembrie 2027: Vacanța de vară.

Intervale de cursuri 2 noiembrie 2026 – 22 decembrie 2026; 11 ianuarie 2027 – februarie 2027: Încheierea modulului depinde de decizia fiecărui inspectorat (12, 19 sau 26 februarie); Februarie/Martie 2027 – 23 aprilie 2027: Începutul variază în funcție de vacanța mobilă aleasă la nivel județean; 5 mai 2027 – 18 iunie 2027.



În ceea ce privește programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, acestea se pot desfășura până pe 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Planificarea lor exactă rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, cu condiția ca cele două programe să fie organizate în module de cursuri diferite. La clasele din învățământul liceal (filiera tehnologică), profesional și postliceal, în aceste perioade se vor desfășura activități de instruire practică.