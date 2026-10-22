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    Baschet juvenil: Juniorii Under 17 de la Academia Phoenix și CSM Galați au început sezonul cu câte două victorii

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Baschet juvenil: Juniorii Under 17 de la Academia Phoenix și CSM Galați au început sezonul cu câte două victorii

Catalin RĂDULESCUSport22.10.2026

Baschet juvenil: Juniorii Under 17 de la Academia Phoenix și CSM Galați au început sezonul cu câte două victorii

Campionatul Național de baschet masculin Under 17 a debutat în weekendul trecut cu partidele primului turneu din faza regională. La masculin, Galațiul este reprezentat de două echipe: Academia de Baschet Phoenix și CSM.

Cei de la Phoenix, antrenor Cristina Nini, s-au deplasat la Constanța unde au înregistrat rezultatele: 42-66 cu CSM Constanța, 69-65 cu ACS Cormoran Constanța și 86-57 cu MC Ball Mangalia.

Lotul folosit de Phoenix: Vlad Lișman, Matei Maldeș, Bogdan Mihai, Andrei Bujor, Robert Ioniță, Andrei Căpățînă, Bogdan Râcă, Patric Postolache, Nikolas Kataleifas, Alexandru Codiță și Mădălin Mihalcia.

Baschet juvenil: Juniorii Under 17 de la Academia Phoenix și CSM Galați au început sezonul cu câte două victorii

CSM Galați, antrenori Tudose Teodorașcu, Gelu Cazanoschi și Andrei Ciobotaru, a jucat la Piatra Neamț și a obținut rezultatele: 77-89 cu ABC Castorii Ștefan cel Mare Suceava, 96-78 cu Petras Piatra Neamț și 74-67 cu CSȘ Bacău.

Lotul gălățean: Răzvan Buleandră, David Buhăescu, David Stavăr, Rareș Pop, Luca Mitrofan, Dragoș Tudose, David Obreja, Dragoș Ilie, Vlad Panait, Mario Grigore, Andrei Turcu și Răzvan Dumitrache.

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