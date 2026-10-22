Baschet juvenil: Juniorii Under 17 de la Academia Phoenix și CSM Galați au început sezonul cu câte două victorii

Campionatul Național de baschet masculin Under 17 a debutat în weekendul trecut cu partidele primului turneu din faza regională. La masculin, Galațiul este reprezentat de două echipe: Academia de Baschet Phoenix și CSM.

Cei de la Phoenix, antrenor Cristina Nini, s-au deplasat la Constanța unde au înregistrat rezultatele: 42-66 cu CSM Constanța, 69-65 cu ACS Cormoran Constanța și 86-57 cu MC Ball Mangalia.

Lotul folosit de Phoenix: Vlad Lișman, Matei Maldeș, Bogdan Mihai, Andrei Bujor, Robert Ioniță, Andrei Căpățînă, Bogdan Râcă, Patric Postolache, Nikolas Kataleifas, Alexandru Codiță și Mădălin Mihalcia.

CSM Galați, antrenori Tudose Teodorașcu, Gelu Cazanoschi și Andrei Ciobotaru, a jucat la Piatra Neamț și a obținut rezultatele: 77-89 cu ABC Castorii Ștefan cel Mare Suceava, 96-78 cu Petras Piatra Neamț și 74-67 cu CSȘ Bacău.

Lotul gălățean: Răzvan Buleandră, David Buhăescu, David Stavăr, Rareș Pop, Luca Mitrofan, Dragoș Tudose, David Obreja, Dragoș Ilie, Vlad Panait, Mario Grigore, Andrei Turcu și Răzvan Dumitrache.