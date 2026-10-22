Semnal de alarmă pentru șoferi! România riscă o penurie de motorină în această iarnă, după scumpiri istorice de aproape 40%

România intră în sezonul rece cu cea mai scumpă motorină din istorie, existând un risc real de penurie în această iarnă, avertizează o analiză de specialitate publicată de think-tank-ul economic Frames. La pompele din țară, litrul de motorină standard a ajuns să se vândă în medie cu 10,90 lei, înregistrând o creștere masivă de aproape 40% de la începutul anului. Conform specialiștilor, scumpirile accelerate și vulnerabilitatea stocurilor naționale pot transforma criza teoretică într-o realitate dură pentru consumatori.

Cea mai mare parte a scumpirilor s-a resimțit în a doua jumătate a anului, motorina crescând mult mai rapid decât benzina (care a ajuns la 10,10 lei pe litru), notează Agerpres.

„Nu vorbim despre o scumpire de sezon, ci despre o criză structurală de cel puțin un an. Motorina de 11 lei nu este un vârf din care vom coborî în câteva săptămâni, ci noua normalitate a iernii care vine”, afirmă analistul economic Adrian Negrescu.

Acesta subliniază că motorina este produsul cel mai afectat la nivel global, fiind combustibilul de care depind direct transportul de marfă, construcțiile și agricultura.

Analiza Frames desființează parțial optimismul autorităților legat de independența energetică, arătând că rezervele oficiale de urgență ale României, anunțate ca fiind suficiente pentru 90 de zile, sunt înșelătoare pentru public. Din cele 2,04 milioane de tone de rezerve strategice, peste jumătate reprezintă țiței brut ce necesită procesare, iar din produsele finite, doar 511.000 de tone sunt motorină. Mai grav, doar jumătate din aceste stocuri se află fizic pe teritoriul României, restul fiind depozitate în alte state UE, de unde ar fi extrem de greu de adus rapid în caz de criză logistică.

În acest context, expertul avertizează că penuriile regionale ar putea apărea de la începutul lunii decembrie, iar rezerva strategică s-ar putea apropia de epuizare în ianuarie 2027. Ca soluții, Frames propune securizarea urgentă a importurilor prin contracte pe termen lung, aducerea fizică a stocurilor în țară și un sprijin financiar țintit pentru fermieri și transportatori, respingând ferm ideea unei plafonări artificiale a prețurilor, model care a eșuat deja recent în Italia, lăsând sute de benzinării complet goale.