Peste 100.000 de vizitatori în Pădurea Gârboavele în 2026. EscapeLand se închide pentru iarnă, dar pistele de bob rămân deschise

Pădurea Gârboavele, cu cele două mari atracții ale sale, Bob & Bike Adrenalina și Parcul de Aventură EscapeLand, a devenit una dintre cele mai populare și îndrăgite destinații de agrement din regiunea Galațiului.

Zona oferă oportunități excelente de distracție, aventură și relaxare în mijlocul naturii pentru familii și tineri, iar bilanțul înregistrat în cursul acestui an demonstrează un interes uriaș din partea publicului. Potrivit datelor centralizate, peste 100.000 de persoane au participat la activitățile de agrement din Pădurea Gârboavele doar în cursul anului 2026.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a subliniat impactul masiv pe care aceste facilități moderne l-au avut asupra turismului local:

„Prin investițiile realizate, am reușit să transformăm Pădurea Gârboavele într-o destinație completă de agrement, ideală pentru relaxare în mijlocul naturii și experiențe deosebite, indiferent de vârstă. Cifrele vorbesc de la sine, iar bucuria de a fi împreună a creat amintiri de neuitat pentru zeci de mii de gălățeni și turiști”.

Bilanțul atracțiilor din complexul de agrement

Defalcarea pe zone a numărului de vizitatori arată performanțe remarcabile pentru fiecare instalație în parte. Pista de bob Alpine Coaster a atras cel mai mare flux de public, înregistrând peste 60.700 de persoane dornice de viteză și curbe spectaculoase. De asemenea, aproximativ 20.000 de persoane au testat pista de speed-bob cu sănii pe role magnetice, o instalație unică la nivel național.

În ceea ce privește traseele de aventură din cadrul EscapeLand, aproape 12.000 de copii și adulți au trecut prin obstacolele suspendate și tiroliene, în timp ce peretele de escaladă a fost cucerit de peste 2.000 de pasionați de înălțimi.

Programul pentru sezonul rece

Administratorii complexului anunță că urmează ultima săptămână în care traseele de aventură de la EscapeLand mai pot fi accesate. La finalul lunii octombrie, această zonă va fi închisă oficial pentru sezonul rece, interval în care se vor realiza toate lucrările obligatorii de verificare și întreținere tehnică a echipamentelor.

Cu toate acestea, distracția nu se oprește complet la Gârboavele. Cele două piste de bob din cadrul complexului Bob & Bike Adrenalina vor rămâne complet deschise pentru public și pe parcursul lunilor de iarnă, continuând să primească vizitatori în fiecare weekend.