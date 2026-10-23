Arestat la vama Oancea la doar câteva ore după emiterea alertei: Un urmărit internaţional pentru furt în Franţa, prins de poliţiştii de frontieră gălăţeni

Vigilenţa poliţiştilor de frontieră din judeţul Galaţi a dus la o captură fulger chiar la primele ore ale dimineţii de vineri, 23 octombrie 2026. În jurul orei 05:20, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea s-a prezentat pe sensul de ieşire din ţară un bărbat în vârstă de 42 de ani, posesor al dublei cetăţenii, română şi moldovenească. Acesta intenţiona să tranziteze punctul de frontieră pentru a părăsi teritoriul României, sperând probabil că va reuşi să treacă neobservat la controlul de rutină al documentelor de călătorie.

Verificările amănunţite derulate de poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Iaşi în bazele de date internaţionale au scos însă la iveală o alertă recentă de maximă importanţă. Pe numele bărbatului figura un ordin de căutare în vederea arestării, emis de autorităţile judiciare din Franţa cu doar câteva ore înainte, mai exact pe data de 22 octombrie. Francezii îl căutau pe bărbat la nivel european pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare, acesta fiind acuzat de comiterea unei infracţiuni grave de furt pe teritoriul statului francez.

Tentativa bărbatului de a scăpa de braţul lung al legii s-a încheiat brusc la linia de control din vama Oancea, unde a fost imediat reţinut şi încătuşat de poliţiştii de frontieră. Conform procedurilor legale aplicabile în cazul urmăriţilor internaţionali, persoana în cauză a fost predată de urgenţă unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi. Poliţiştii gălăţeni vor efectua demersurile necesare pentru prezentarea bărbatului în faţa procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel şi declanşarea procedurilor de extrădare către Franţa.