Clasicul şi modernul se întâlnesc duminică la Teatrul „Gulliver” din Galaţi

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver” din Galaţi pregăteşte o duminică de excepţie pentru publicul de toate vârstele, punând în scenă două reprezentative producţii inspirate din universul marelui scriitor Ion Creangă. Pe 25 octombrie, spectatorii gălăţeni sunt invitaţi să exploreze două abordări artistice complet diferite. Dimineaţa este rezervată celor mai mici dintre teatromani, care se vor bucura de o poveste clasică plină de pilde, în timp meciul de seară aduce pe scenă un spectacol exploziv şi modern, ce combină teatrul, dansul şi tehnologiile digitale pentru publicul tânăr şi adult.

Aventura începe la ora 10:30 cu spectacolul „Punguţa cu doi bani”, o adaptare semnată de Aurelian Iorga, cel care poartă şi responsabilitatea scenografiei şi a coloanei sonore. Producţia urmăreşte aventurile pline de haz ale micului cocoş curajos care înfruntă avariţia boierului, oferindu-le celor mici o lecţie preţioasă despre perseverenţă, dreptate şi încredere în propriile forte. În distribuţia acestei comedii îndrăgite se regăsesc actorii Nicoleta Miru-Cosma, Georgiana Răpcianu, Andrei Ciugulea, Alin Albu, Nicole Lungu, Adina Ariton şi Eduard Onu.

De la ora 18:00, atmosfera se schimba radical prin reprezentaţia „Harap-Alb. PLAY AGAIN”, un spectacol vizionar pus în scenă şi coregrafiat de Ştefan Lupu, pe o adaptare realizată de Daniel Chirilă. Producţia propune o reinterpretare dinamică a basmului iniţiatic, transpus într-un limbaj scenic contemporan unde teatrul-dans, muzica live compusă de Adrian Nour şi elementele ritmice de step şi stomp se îmbină armonios cu videomappingul realizat de Andrei Cozlac. Cu un ansamblu actoricesc de excepţie din care fac parte Adrian Nour, Andrei Midişan, Miruna Dobrotă, Ramona Păuc şi mulţi alţii, spectacolul aduce povestea clasică în faţa provocărilor şi frământărilor generaţiilor actuale.

Iubitorii de teatru îşi pot asigura locurile achiziţionând bilete online de pe platforma oficială a instituţiei sau direct de la Casa de Cultură a Studenţilor în ziua spectacolului. Tarifele sunt accesibile pentru întreaga familie, fiind stabilite la 17 lei pentru copii şi 25 lei pentru adulţi, oferind tuturor oportunitatea de a petrece un sfârşit de săptămână în compania artei teatrale de calitate.