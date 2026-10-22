Un an de RUN-EU la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați marchează, pe 22 octombrie, cu ocazia RUN-EU Day, primul an de apartenență la Regional University Network – European University (RUN-EU), o alianță care reunește zece universități din nouă țări europene. Bilanțul acestui prim an arată că tot mai mulți studenți și profesori au studiat, predat ori s-au format în universitățile partenere, precum și noi colaborări academice și oportunități de dezvoltare pentru comunitatea regională.

Aderarea la RUN-EU a extins rețeaua internațională a universității, care cuprindea deja numeroase acorduri de colaborare, cu nouă noi parteneri europeni. Încă din primul an, studenți și cadre didactice din Galați au urmat programe de studiu, de formare și de predare în universitățile alianței, iar interesul pentru aceste oportunități a crescut constant.

Apartenența la RUN-EU a contribuit și la creșterea semnificativă a numărului total de studenți și profesori ai universității care au studiat sau s-au format în străinătate. Participarea universității în alianță este finanțată de Comisia Europeană, iar fondurile suplimentare atrase de universitate au permis și mai multor studenți și profesori să ajungă în universitățile partenere.

„Apartenența la RUN-EU ne oferă posibilitatea de a dezvolta programe educaționale comune, proiecte de cercetare și noi forme de colaborare internațională. Dar cred că unul dintre cele mai importante beneficii este oportunitatea de a deveni o universitate și mai implicată în viața comunității, prin voluntariat, antreprenoriat și inițiative care răspund nevoilor regiunii”, a declarat prof. univ. dr. ing. habil. Marian Barbu, rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Experiențe europene pentru studenți și profesori

În primul an, reprezentanții universității au participat la numeroase evenimente RUN-EU, organizate în universitățile partenere din Portugalia, Țările de Jos, Spania, Finlanda, Irlanda, Austria, Belgia și Cehia.

Interesul studenților pentru oportunitățile oferite de alianță este în creștere: pentru multe dintre programe, numărul candidaților a depășit cu mult numărul locurilor disponibile. În paralel, cadrele didactice și personalul universității au participat la întâlniri de lucru și schimburi de bune practici, din care s-au născut noi colaborări academice.

Galațiul a devenit, la rândul său, gazdă pentru activități internaționale. În 2026, universitatea a organizat două școli de vară internaționale, dedicate voluntariatului și storytelling-ului digital, precum și o întâlnire de lucru a alianței dedicată programelor educaționale comune. Aceste inițiative au adus la Galați studenți și profesori din universitățile partenere, contribuind la consolidarea dimensiunii internaționale a campusului.

„Primul an în RUN-EU a fost, pentru Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați, un an al construcției. Am trecut de la apartenența formală la proiecte concrete: studenți care învață alături de colegi din nouă țări, un Consiliu Studențesc RUN-EU propriu, primul program STEAM al universității pentru elevi, colaborări doctorale cu universități partenere și cadre didactice implicate direct în alianță. Am învățat că o universitate regională poate avea o voce europeană fără să își piardă rădăcinile”, a subliniat George Ifrim, directorul Departamentului de Relații Internaționale și coordonatorul instituțional RUN-EU al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

De la participare la un rol activ în dezvoltarea alianței

Pentru perioada următoare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își propune să își consolideze rolul în cadrul RUN-EU prin dezvoltarea programelor educaționale comune, a cercetării, a voluntariatului și a inițiativelor antreprenoriale.

„Îmi doresc ca Universitatea «Dunărea de Jos» să devină un partener la care celelalte universități din alianță să apeleze atunci când vor să dezvolte un proiect. Avem competențe în numeroase domenii și putem contribui semnificativ la dezvoltarea acestei rețele europene”, a afirmat rectorul Marian Barbu.

Perspectivele sunt susținute de rezultate concrete: noi programe de studiu și formare în universitățile partenere sunt deja planificate pentru toamna acestui an și pentru 2027. Tot în 2027 sunt planificate programe intensive de scurtă durată și evenimentul Innovation Meets Regions, care vor reuni sute de studenți, cadre didactice și membri ai personalului din întreaga alianță.

„Pentru perioada următoare, ambiția noastră este să trecem de la participare la leadership. În pregătirea următoarei etape a alianței, ne-am asumat coordonarea unor direcții importante, între care învățarea flexibilă. Vrem ca beneficiile RUN-EU să ajungă dincolo de campus, la elevii, profesorii, autoritățile și companiile din regiune, pentru că misiunea unei universități regionale europene se măsoară prin impactul în comunitatea pe care o servește”, a declarat George Ifrim.

RUN-EU Day, o aniversare dedicată comunității universitare

Primul an de apartenență la alianță este sărbătorit pe 22 octombrie, prin activități de informare și promovare a oportunităților internaționale, organizate în campusurile Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Între orele 11:00 și 15:00, studenții pot descoperi programele RUN-EU la standurile de informare. Începând cu ora 12:00, în Sala Senatului, evenimentul RUN-EU Stories aduce în fața publicului studenți care au studiat în universități partenere. Aceștia vor împărtăși experiențele lor, provocările întâlnite și oportunitățile descoperite. Întâlnirea se va încheia cu un quiz despre valorile europene, cu premii pentru participanți.