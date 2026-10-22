Cât vor plăti gălăţenii ca să-şi încarce maşinile electrice. Primăria propune un nou tarif

Şoferii care îşi încarcă maşinile electrice la staţiile Primăriei Galaţi vor plăti 1,78 lei pentru fiecare kWh, începând cu 1 noiembrie 2026. Noul tarif rezultă dintr-o formulă de calcul care include preţul energiei cumpărate, pierderile din procesul de încărcare şi costurile de mentenanţă. Proiectul de hotărâre prin care va fi stabilit acest mod de calcul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local la şedinţa de la sfârşitul lunii octombrie.

Cum se ajunge la 1,78 lei pentru un kWh

Formula propusă de municipalitate porneşte de la preţul de achiziţie a energiei electrice, la care se adaugă 15% pentru pierderile tehnologice şi 0,38 lei/kWh, cu TVA, pentru mentenanţa şi operarea staţiilor.

Calculul prezentat de Primărie foloseşte un preţ de achiziţie de 1,22 lei/kWh, cu TVA. La acesta se adaugă aproximativ 0,18 lei pentru pierderi şi 0,38 lei pentru mentenanţă. Rezultatul este un tarif de 1,78 lei/kWh, cu TVA inclus.

Noul tarif este, deocamdată, o propunere. Aplicarea sa depinde de aprobarea proiectului de către consilierii locali.

De ce se adaugă 15% pentru pierderi

Reprezentanţii Primăriei explică faptul că energia cumpărată nu ajunge integral în bateria maşinii. O parte se pierde în timpul funcţionării staţiei, prin transformarea curentului alternativ în curent continuu, acolo unde este cazul, prin consumul sistemelor de răcire şi control, în regim de aşteptare sau prin încălzirea cablurilor şi a conectorilor. Documentaţia municipalităţii arată că pierderile pot ajunge, în funcţie de tipul staţiei, până la 20%. Pentru reţeaua din Galaţi, autorităţile propun un procent de 15%. Din totalul celor 486 de puncte de încărcare menţionate în document, 163 sunt puncte rapide, care livrează curent continuu, iar 323 sunt puncte de încărcare lentă.

Mentenanţa costă peste 41.000 de lei pe lună

Al doilea cost adăugat la preţul energiei este cel pentru întreţinerea şi operarea staţiilor. Contractul încheiat cu firma Power Evolution SRL are o valoare totală de 1.004.902,58 lei, cu TVA, pentru 24 de luni. Asta înseamnă un cost mediu lunar de 41.870,94 lei. Pentru a calcula cât revine fiecărui kWh încărcat, Primăria a raportat această sumă la volumul de energie livrat într-o lună de referinţă. În iulie, staţiile au livrat 110.773,86 kWh, iar costul mediu de mentenanţă rezultat din calcul a fost de 0,38 lei/kWh, cu TVA.

Tariful trebuie aprobat de Consiliul Local

Tariful pentru încărcarea vehiculelor electrice în Galaţi este reglementat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314 din 19 aprilie 2022. Prin noul proiect, municipalitatea vrea să modifice formula de calcul, astfel încât preţul plătit de utilizatori să includă atât energia cumpărată, cât şi pierderile şi cheltuielile de funcţionare a infrastructurii.

Primăria propune aplicarea noii formule de la 1 noiembrie 2026, dată până la care estimează că vor putea fi făcute modificările necesare contractelor de furnizare a energiei electrice şi de mentenanţă.

Dacă proiectul va primi votul consilierilor locali, tariful calculat pe baza valorilor prezentate în documentaţie va fi de 1,78 lei/kWh, cu TVA inclus.