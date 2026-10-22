Incident grav într-un liceu din Pitești! Un elev de 15 ani și-a atacat colegii de clasă cu o macetă, în pauză

Un incident de o violență extremă a avut loc joi dimineață la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de clasa a IX-a și-a atacat doi colegi cu o macetă, informează publicația Libertatea. Scenariul de groază s-a derulat în baia unității de învățământ, în pauza dintre primele două ore de curs, iar semnalul de alarmă a fost dat imediat de alți doi elevi, care au alertat cadrele didactice.

Agresorul, în vârstă de 15 ani, a intrat în incinta școlii având asupra sa arma albă. Din cauza unei stări conflictuale mai vechi, acesta s-a năpustit asupra colegilor de clasă, rănindu-l pe unul dintre ei la nivelul antebrațului și agresându-l fizic pe cel de-al doilea. Martorii de la fața locului au povestit că atacul ar fi pornit din dorința de răzbunare a adolescentului, care ar fi fost anterior victima fenomenului de bullying.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Argeș a confirmat că ambele victime sunt în prezent în afara oricărui pericol, minorul care a suferit tăietura la mână fiind transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Reprezentanții instituției au trimis de urgență un inspector la liceu și au adus gravul incident la cunoștința Ministerului Educației și a Prefecturii Argeș.

Elevul atacator a fost ridicat imediat de către polițiști și se află în custodia Secției 1 Poliție Pitești, care desfășoară cercetări amănunțite. Ancheta vizează stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și luarea măsurilor legale, în timp ce conducerea școlii urmează să evalueze breșele de securitate care au permis intrarea unui elev înarmat în clădire.

Acest nou atac violent se înscrie într-un șir îngrijorător de agresiuni înregistrate în sistemul de învățământ românesc, la doar câteva zile de la un alt incident terifiant. Chiar la începutul acestei săptămâni, o profesoară de matematică și un elev au fost înjunghiați cu un cuțit în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Evenimentele repetate în interval de doar trei zile au repus pe tapet discuțiile aprinse la nivel național privind breșele majore de securitate din școli, dar și modificările legislative privind minorii care comit agresiuni cu arme albe.

(Notă foto: Colegiul „Armand Călinescu” din Pitești. Sursa foto: Google Maps)