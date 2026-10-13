Teatrul „Gulliver” cucereşte scenele naţionale: De la festivalurile de prestigiu din Arad şi Bucureşti, înapoi în faţa publicului gălăţean

Luna octombrie se dovedeşte a fi una plină de recunoaştere şi efervescenţă artistică pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver” din Galaţi, instituţia continuându-şi cu succes parcursul în circuitul festivalier naţional. Trupa gălăţeană a fost selectată să prezinte apreciatul spectacol „Zmeie, Basme şi Fantasme” în cadrul a două evenimente de top ale scenei teatrale româneşti. Prima oprire a turneului are loc la Arad, în perioada 13–15 octombrie, la Festivalul Internaţional de Teatru de Animaţie „Euromarionete”. Aici, publicul este invitat să descopere o producţie captivantă, care îmbină armonios universul clasic al basmului cu mijloacele moderne ale teatrului de animaţie şi cu un limbaj scenic contemporan, oferind o experienţă plină de expresivitate. Imediat după, în perioada 20–21 octombrie, „Gulliver” va urca pe scena din Bucureşti în cadrul Festivalului Naţional de Teatru (FNT), cel mai important eveniment de profil din ţară. Spectacolul gălăţean este inclus în modulul FNT Educaţional, ajuns la cea de-a V-a ediţie şi dedicat spaţiului de expunere a procesului de educaţie prin teatru. Această prezenţă reprezintă o reuşită majoră pentru instituţie, reconfirmând poziţia tot mai solidă pe care creaţia artistică de animaţie de la Galaţi o ocupă la nivel naţional.

După săptămâni petrecute pe drumuri şi pe scenele marilor festivaluri, actorii Teatrului „Gulliver” revin acasă pentru a se reîntâlni cu publicul gălăţean. Duminică, 25 octombrie, instituţia a pregătit un program special, cu două reprezentaţii distincte menite să bucure toate categoriile de vârstă. Dimineaţa, începând cu ora 10:30, copiii sunt aşteptaţi în sala de spectacol pentru a redescoperi magia din „Punguţa cu doi bani”, una dintre cele mai iubite şi longevive poveşti ale copilăriei. Seara, de la ora 18:00, scena le este dedicată tinerilor şi adulţilor prin spectacolul „Harap Alb – Play Again”. Această producţie curajoasă propune o reinterpretare complet contemporană a celebrului basm al lui Ion Creangă, adaptată într-o formulă scenică extrem de dinamică şi modernă, perfect ancorată în realităţile şi preferinţele vizuale ale publicului actual.

Pentru a lua parte la evenimentele de duminică, gălăţenii îşi pot asigura locurile din timp. Biletele pentru ambele reprezentaţii sunt disponibile online, accesând platforma oficială bilete.teatrul-gulliver.ro, dar pot fi achiziţionate şi fizic, direct de la sediul teatrului, chiar înaintea începerii spectacolelor, în limita locurilor rămase libere. Detalii suplimentare despre distribuţie şi programul complet al stagiunii pot fi consultate oricând pe site-ul www.teatrul-gulliver.ro sau urmărind noutăţile publicate pe paginile oficiale de Facebook şi Instagram ale instituţiei.