Gheorghe Coman, între culoare și lumină. Expoziție personală la Muzeul de Artă Vizuală din Galați

Pictorul Gheorghe Coman și-a prezentat cele mai recente creații în cadrul unei expoziții personale găzduite de Muzeul de Artă Vizuală din Galați. Vernisajul, desfășurat în prezența artistului, a prilejuit o întâlnire cu un univers plastic dominat de lumină, culoare și sensibilitate, în care peisajul devine expresia unei relații profunde cu frumusețea lumii.

Selecția reunește lucrări realizate în perioada 2018–2026 și oferă publicului o incursiune în universul peisagistic al artistului. Format la Universitatea Națională de Arte din București, cu o pregătire în domeniul ceramicii, Gheorghe Coman transferă în pictura sa experiența modelării materiei, obținând o textură viguroasă, densă și reliefată a stratului de culoare.

Pasta picturală bogată, aplicată prin tușe largi și dinamice, amintește uneori de efectele glazurilor ceramice. Peste această materie expresivă se suprapun contururi bine definite, într-o manieră care valorifică accente expresioniste și fauviste. Rezultatul este o pictură cu personalitate, în care culoarea nu are doar un rol descriptiv, ci devine principalul mijloc de exprimare artistică.

Edificiile, străzile și peisajele construite din armonii cromatice calde, predominant pastelate, depășesc simpla redare a realității. Ele nu sunt consemnări impersonale ale unor locuri, ci mărturii ale unei relații afective cu spațiul. Fiecare lucrare deschide, astfel, o fereastră către universul interior al pictorului.

O pictură a frumuseții și a tradiției

Născut în anul 1961, în Valea Călugărească, județul Prahova, Gheorghe Coman și-a desfășurat de-a lungul anilor o activitate artistică bogată, participând la numeroase expoziții personale și de grup, vernisaje și tabere de creație, începând cu anii ’90.

Printre reperele parcursului său expozițional se numără manifestările organizate la Palatul Suțu, în anii 2000, 2006, 2007 și 2008, la Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, la Galeria Artelor a Cercului Militar Național, la Institutul Italian de Cultură din București și la Casa de Cultură din Buftea. Expozițiile personale din 2014 și 2016, precum și cea găzduită de Galeria Regală din Sinaia, în 2017, completează un traseu artistic susținut de participări la importante evenimente culturale din Capitală și din țară.

În pictura lui Gheorghe Coman se remarcă preocuparea constantă pentru frumusețe, indiferent de tema abordată. Biserici, mănăstiri, clădiri istorice, străzi vechi, peisaje montane sau din Delta Dunării, portrete, flori și naturi statice alcătuiesc o tematică diversă, unită prin aceeași sensibilitate față de lumină și armonia formelor.

Cromatica luminoasă și caldă conferă lucrărilor o notă de noblețe și păstrează legătura cu tradiția picturii clasice românești. Prin mesajul și expresivitatea lor, creațiile artistului se înscriu într-o sensibilitate de factură romantică, în continuarea unei direcții artistice reprezentate de nume precum Ion Andreescu, Theodor Aman, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu și Adam Bălțatu.

Lumina pare să ocupe un loc privilegiat în această viziune plastică, iar legătura cu ținutul natal, cunoscut pentru peisajele sale viticole și pentru bogăția luminii, poate constitui una dintre cheile înțelegerii sensibilității artistului.

Pictura, ca formă de dăruire

Dimensiunea spirituală a creației lui Gheorghe Coman este evidențiată și de episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Timotei Prahoveanul, care a surprins, într-un text dedicat pictorului, relația dintre actul artistic, credință și inspirație.

„Pictorul Gheorghe Coman are taina culorilor așezate pe pânză”, scrie ierarhul, subliniind totodată că artiștii credincioși își găsesc inspirația în frumusețea creației și în apropierea de Dumnezeu.

În acest context, pictura devine mai mult decât un exercițiu de măiestrie tehnică. Ea se transformă într-un gest de dăruire, într-o invitație la contemplare și într-un îndemn de a redescoperi frumusețea din lucrurile pe lângă care trecem adesea fără să le observăm.

De altfel, preocuparea pentru dimensiunea spirituală a artei amintește și de întâlnirile evocatoare cu doi monahi cunoscuți, arhimandriții Bartolomeu Anania și Benedict Ghiuș, în ale căror locuințe se aflau tablouri și icoane ce reflectau aceeași căutare a frumuseții interioare. Pentru cei care privesc arta dintr-o perspectivă spirituală, valoarea unei picturi nu se măsoară numai prin virtuozitatea penelului, ci și prin capacitatea acesteia de a transmite emoție, pace și lumină.

Un dialog despre artă și experiența de viață

La vernisajul de la Galați, Gheorghe Coman a fost prezent alături de gazda evenimentului, prof. Gheorghe Miron, directorul Muzeului de Artă Vizuală. Cei doi au purtat un dialog despre artă, creație și experiența de viață a pictorului, într-o atmosferă prietenoasă și deschisă.

Artistul a vorbit despre propriul parcurs, marcat de experiențe profesionale și întâmplări care au contribuit la formarea sa, dar și despre pasiunea statornică pentru pictură. Modestia și sociabilitatea cu care și-a prezentat lucrările au completat întâlnirea cu publicul, transformând vernisajul într-un prilej de apropiere între creator și iubitorii de artă.

La finalul evenimentului, Gheorghe Coman a primit, în semn de apreciere, invitația de a vizita Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Invitația i-a fost adresată de directorul instituției, preotul Cosmin Ilie, oferind un nou prilej de dialog între artă, cultură și spiritualitate.

Expoziția de la Muzeul de Artă Vizuală din Galați propune, în cele din urmă, o întâlnire cu o pictură care privilegiază armonia, sensibilitatea și lumina. Într-o lume dominată de ritmuri rapide și imagini efemere, lucrările lui Gheorghe Coman invită la răgaz și contemplare, reamintind că frumusețea rămâne una dintre cele mai puternice forme de apropiere dintre oameni și dintre aceștia și lumea în care trăiesc.