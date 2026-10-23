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    Decizie definitivă în justiție: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT

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Decizie definitivă în justiție: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT

Cătălin Mihai MOGANational23 octombrie 2026

Decizie definitivă în justiție: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT

Magistrații de la Curtea de Apel București au anulat vineri, 23 octombrie 2026, hotărârea Tribunalului București, care stabilise anterior înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Sentința de astăzi a fost pronunțată într-un complet de divergență, după ce inițial cei doi judecători ai completului nu au reușit să ajungă la un consens.

Potrivit deciziei definitive, cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii preventive a fost respinsă ca neîntemeiată, acesta fiind transportat înapoi în Arestul Central al Capitalei.

În paralel cu desfășurarea procesului, atmosfera din fața instanței a fost una extrem de tensionată. Aproximativ 500 de susținători ai fostului candidat au blocat complet circulația pe Splaiul Independenței, forțând Brigada Rutieră să impună restricții de trafic în zonă, în timp ce echipele de dialog ale Jandarmeriei au intervenit pentru a asigura ordinea.

Tot vineri, anchetatorii DIICOT l-au audiat ca martor pe Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”, una dintre gărzile de corp ale lui Georgescu. Audierea acestuia are loc într-un dosar conex deschis recent, în care Călin Georgescu este suspectat că ar fi cerut scanarea vilei sale din Mogoșoaia pentru a depista și altera dispozitivele tehnice de supraveghere video și audio montate de organele judiciare.

În prezent, fostul candidat la prezidențiale este vizat în total de cinci dosare penale, printre acuzațiile aduse în celelalte cauze numărându-se o înșelăciune de 1,1 milioane de euro, acțiuni împotriva ordinii constituționale, propagandă legionară și efectuarea salutului legionar în public.

(Sursa informațiilor: Digi24)

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