Curs de formare „Consilier în domeniul adicțiilor“ în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Preoții din Galați și Tulcea învață să vindece dependențele moderne

Arhiepiscopia Dunării de Jos găzduiește, în perioada 19-22 octombrie 2026, prima sesiune a modulului teoretic din cadrul cursului de specializare „Consilier în domeniul adicțiilor“. Evenimentul este organizat de Federația Filantropia, organizație non-guvernamentală a Patriarhiei Române și furnizor acreditat de formare profesională a adulților. Lucrările sunt găzduite de Așezământul socio-medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ din stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila.

La această sesiune inaugurală, desfășurată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și a doamnei Olivia Vișan, coordonator de proiecte în cadrul Federației Filantropia, participă un grup de 30 de persoane. Printre aceștia se numără 20 de clerici din Arhiepiscopia Dunării de Jos, 8 clerici din Episcopia Tulcii și personal de specialitate. Programul se derulează sub îndrumarea formatorilor Olivia Vişan şi Nicoleta Bobe, specialiști în asistență socială și psihoterapia adicțiilor.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a vorbit despre adicții ca despre o povară grea a omului, subliniind importanța unei abordări care îmbină biserica și clinica. Ierarhul locului a arătat că slujitorii Altarului au nevoie atât de rugăciune și empatie, cât și de cunoștințe de specialitate pentru a-i ajuta pe cei care se confruntă cu neputințele.

Cursul oferă instrumente practice și noțiuni teoretice esențiale pentru identificarea timpurie, prevenirea și consilierea persoanelor afectate de dependențe precum cele de alcool, substanțe psihoactive, jocuri de noroc sau tehnologie digitală.

Pe parcursul celor 4 zile, participanții analizează nivelul actual al consumului de droguri în România, etapele evoluției adicției de la primul consum experimental până la dependență, precum și pașii din lanțul terapeutic pentru obținerea abstinenței. La finalul programului, în urma unui examen de evaluare, participanții vor obține certificatul de Consilier în domeniul adicțiilor, recunoscut la nivel național, devenind repere de sprijin direct în comunitățile lor.