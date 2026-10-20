Debitul scăzut al Dunării continuă să pună presiune pe centrala de la Cernavodă. Guvernul pregăteşte noi măsuri

Debitele extrem de scăzute ale Dunării din 2026 au determinat autorităţile să revizuiască soluţiile pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Comitetul interministerial Bala a aprobat raportul final care stabileşte măsuri pe termen scurt, mediu şi lung, inclusiv lucrări pe Dunărea Veche şi actualizarea proiectului Bala II. Recomandările vizează atât funcţionarea centralei nucleare, inclusiv în perspectiva extinderii acesteia la patru reactoare, cât şi navigaţia pe Dunăre şi protejarea circulaţiei peştilor.

Mai multă apă pentru răcirea reactoarelor

Printre măsurile pe termen scurt se numără mobilizarea, atunci când va fi necesar, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În paralel, autorităţile recomandă continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru a creşte debitul pe acest braţ şi a îmbunătăţi condiţiile de navigaţie.

„Recomandările privesc mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei şi continuarea dragajului pe Dunărea Veche”, precizează Guvernul în comunicatul privind raportul aprobat.

Măsurile sunt propuse în contextul debitelor foarte mici înregistrate în acest an, care impun găsirea unor soluţii pentru alimentarea cu apă a centralei şi gestionarea resurselor fluviului.

Proiectul Bala II, cu obiective mai ample

Comitetul a prezentat şi indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai proiectului Bala II, care urmează să parcurgă procedurile legale de avizare şi aprobare. Recomandarea este ca proiectul şi procedura de licitaţie să ţină cont de condiţiile hidrologice dificile din 2026. În plus, lucrările ar urma să urmărească mai multe obiective: asigurarea apei necesare funcţionării centralei nucleare, îmbunătăţirea navigabilităţii pe Dunărea Veche, menţinerea circulaţiei piscicole şi redistribuirea debitelor în favoarea acestui braţ al Dunării. Planul include şi identificarea unor soluţii pentru stânca Pârjoaia.

Potrivit Guvernului, proiectul trebuie să aibă în vedere „asigurarea apei necesare funcţionării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unităţi”, alături de celelalte obiective legate de Dunărea Veche. Indicatorii tehnico-economici actualizaţi nu reprezintă, în sine, aprobarea finală a tuturor etapelor proiectului. Aceştia trebuie să primească avizele şi aprobările prevăzute de lege.

Comunicatul Guvernului nu precizează un calendar concret pentru începerea lucrărilor şi nici termenele de finalizare a măsurilor propuse.