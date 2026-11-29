Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) – Sucursala Galaţi a anunţat programul întreruperilor planificate în alimentarea cu energie electrică pentru perioada 2 – 4 decembrie 2026 (prima săptămână după mini-vacanţa de 1 Decembrie), lucrări necesare pentru buna funcţionare a instalaţiilor electrice.
Potrivit operatorului de distribuţie, vor fi afectate atât zone din municipiul Galaţi şi municipiul Tecuci, cât şi mai multe localităţi din judeţ.
Programul întreruperilor de curent (2 – 4 decembrie 2026)
Miercuri, 2 decembrie 2026
- Municipiul Tecuci (între orele 09:00 – 15:00): zona cuprinsă între municipiul Tecuci şi comuna Matca (5 + 6 agenţi economici nealimentaţi), strada Văleni, strada Cuza Vodă şi strada Oltului (120 de abonaţi nealimentaţi).
Joi, 3 decembrie 2026
- Municipiul Galaţi – Micro 39C (între orele 08:00 – 12:00): blocurile A7, A8, A9, B8, B9, C8, Grădiniţa nr. 60, precum şi abonaţii casnici şi agenţii economici aferenţi;
- Comuna Umbrăreşti (între orele 09:00 – 15:00): sat Siliştea, parţial (100 de abonaţi nealimentaţi);
- Comuna Cosmeşti (între orele 09:00 – 15:00): sat Furceni, parţial (110 abonaţi nealimentaţi);
- Municipiul Galaţi – zona Tirighina – Cartier Barboşi (între orele 09:00 – 17:00): zona Gării, Arcada, Castru şi agenţii economici Arcada, One Stop, WorkShop, Demcar, CFR-Gara şi Staţie Tracţiune Barboşi, Rintcos, Vicman, Spring Capris, Tinervis, Cip, Zoomec, Barboşi Radioreleu, C&E Minibus, Galfido, Meracon, Confer (200 de abonaţi nealimentaţi).
Vineri, 4 decembrie 2026
- Comuna Munteni (între orele 09:00 – 15:00): 3 agenţi economici nealimentaţi;
- Comuna Nicoreşti (între orele 09:00 – 15:00): 4 agenţi economici nealimentaţi;
- Municipiul Galaţi – zona extravilan (între orele 09:00 – 17:00): Pompe Zătun, Staţia experimentală Zătun, Mila 77 – Spatyard (4 abonaţi nealimentaţi).
Informaţii suplimentare despre întreruperile planificate pot fi consultate pe site-ul www.distributie-energie.ro (secţiunea Suport / Întreruperi energie electrică) sau la numerele de telefon 0236 929 şi Telverde 0800 500 205.