Jandarmii gălăţeni, exerciţiu comun cu forţele de securitate din Republica Moldova pentru siguranţa evenimentelor publice

150 de reprezentanţi ai instituţiilor de securitate din România şi Republica Moldova au participat la un exerciţiu transfrontalier desfăşurat la Chişinău, în cadrul căruia au fost testate proceduri pentru gestionarea mulţimilor, evacuarea persoanelor protejate şi intervenţia în cazul unor ameninţări la adresa ordinii publice.

Exerciţiul a avut loc în perioada 19–23 octombrie 2026, în cadrul celui de-al patrulea atelier de lucru al proiectului PEGASUS – Public Event Governance & Assembly Security Unified System, dedicat cooperării dintre instituţiile responsabile de siguranţa evenimentelor publice. La activităţi au participat şi reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi.

Alături de jandarmii gălăţeni, la atelier au fost prezenţi reprezentanţi ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi ai Inspectoratului General de Carabinieri din Republica Moldova, instituţii partenere în proiect.

Ce au urmărit participanţii la exerciţiu

Scopul principal a fost testarea practică a Planului Comun de Acţiune, document care stabileşte modul de cooperare între instituţiile partenere în situaţii care pot afecta siguranţa evenimentelor publice de amploare, inclusiv a celor la care participă demnitari. Cei 150 de participanţi au pus în practică mai multe scenarii operative, care au vizat gestionarea mulţimilor şi a tulburărilor ordinii publice, identificarea potenţialelor ameninţări, evacuarea persoanelor protejate şi acordarea primului ajutor persoanelor rănite.



Exerciţiul le-a permis instituţiilor implicate să verifice modul în care forţele de intervenţie pot acţiona împreună în teren şi să evalueze dacă procedurile folosite sunt compatibile. De asemenea, au fost identificate aspecte care necesită îmbunătăţiri pentru o intervenţie coordonată şi pentru protejarea participanţilor la evenimente publice.