Oţelul Galaţi are multe absenţe pentru meciul cu Farul

Oţelul Galaţi joacă duminică 25 octombrie, la Ovidiu, de la ora 16.00 cu Farul Constanţa, în cea de-a 13-a etapă din Supeligă. Echipa gălăţeană pregătită de Rui Duarte este în criză de puncte şi se confruntă cu mai multeindisponibilităţi. Zhelev, Kazu şi Ne Lopes sunt accidentaţi, Sylla este suspendat iar Ze Turbo şi Pedro Nuno au lipsit câteva zile de la antrenamente, fiind învoiţi din cauza unor decese din familie. În ciuda condiţiilor speciale, roş-alb-albaştri vor face tot posibilul să nu se întoarcă cu mâna goală de pe litoral.

„Ne dorim să câştigăm. Am muncit foarte bine în această săptămână, iar băieţii sunt foarte concentraţi. Am avut una sau două dificultăţi deoarece câţiva jucători sunt indisponibili, dar aceasta este situaţia. Mergem să luptăm pentru cele trei puncte şi să încercăm să câştigăm. Întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători valoroşi şi mulţi tineri de perspectivă. Au şi un antrenor bun, iar ca echipă sunt puternici, astfel că trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a câştiga în deplasare.

Înaintea meciului, rezultatul de egalitate nu este o opţiune. Nu aceasta este mentalitatea noastră. Mergem acolo să câştigăm cele trei puncte. La final vom vedea. Poate că un rezultat de egalitate se va dovedi unul bun, niciodată nu ştii cum se scrie istoria unui meci”, a declarat antrenorul Rui Duarte.

După 12 etape, Oţelul Galaţi ocupă locul 14 cu 11 puncte iar Farul Constanţa se poziţionează pe locul 7 cu 17 puncte.