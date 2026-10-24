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    Adolescent de 16 ani, dispărut în Galaţi. Poliţia cere ajutorul populaţiei

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Adolescent de 16 ani, dispărut în Galaţi. Poliţia cere ajutorul populaţiei

Maria ROMANIŢĂEveniment24 octombrie 2026

Adolescent de 16 ani, dispărut în Galaţi. Poliţia cere ajutorul populaţiei

UPDATE: Minorul a fost identificat în gara din municipiul Buzău de către polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Un adolescent în vârstă de 16 ani este căutat de poliţiştii gălăţeni după ce a plecat de la locuinţa bunicii sale şi nu a mai revenit. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, băiatul suferă de autism şi nu are telefonul mobil asupra sa.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi vineri, 24 octombrie, la ora 16:35, printr-un apel la numărul de urgenţă 112, de către mama adolescentului, Tănase Sebastian Alexandru. Potrivit informaţiilor transmise de poliţie, minorul a plecat voluntar de la domiciliul bunicii sale, din municipiul Galaţi, în jurul orei 16:00, şi nu s-a mai întors.

Cum poate fi recunoscut adolescentul

Băiatul are aproximativ 1,80 metri înălţime, cântăreşte circa 52 de kilograme şi poartă ochelari de vedere. La momentul plecării, era îmbrăcat cu o bluză albastră, pantaloni de trening bleumarin şi pantofi sport negri.

Persoanele care l-au văzut sau care pot oferi informaţii despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

Orice informaţie care poate ajuta la găsirea adolescentului este importantă.

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