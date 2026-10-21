Locul de joacă pentru copii de pe Faleza din Galați a fost demontat

Echipele de la Gospodărire Urbană Galați au finalizat o lucrare importantă pe Faleza Inferioară a Dunării. Muncitorii au demontat și au îndepărtat toate echipamentele din spațiul de joacă destinat celor mici, perimetrul fiind complet eliberat pentru a permite continuarea lucrărilor edilitare în vederea reabilitării acestui spațiu.

Această acțiune de pe teren este corelată strâns cu marele proiect de modernizare a Falezei Dunării din Galați, o investiție masivă de circa 40 de milioane de euro din fonduri europene atrase de municipalitate. Șantierul, deschis în luna august, prevede o transformare radicală a întregii zone de promenadă, inclusiv redesenarea circuitelor pietonale, piste noi pentru alergare sau role și reamenajarea completă a spațiilor de agrement.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a subliniat complexitatea acestui amplu proiect de regenerare urbană, punctând importanța dotărilor moderne care vor fi executate.

„Vom avea și zonă de spectacole, vom avea și skatepark, vom avea și zonă de sau loc de joacă pentru copii și multe alte zone de agrement. Evident că și partea peisagistică nu poate rămâne așa”, a explicat primarul Ionuț Pucheanu.

Sursa foto: Facebook / Gospodărire Urbană Galați