Alertă de ploi în Galați: Apel de la Apă Canal pentru evitarea blocării sistemelor de canalizare

În contextul informării emise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunță ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării până vineri, apelurile lansate recent de societatea Apă Canal Galați către locuitorii municipiului devin extrem de importante. Ploile prognozate pun la încercare sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale, motiv pentru care responsabilitatea fiecărui cetățean este esențială pentru prevenirea inundării străzilor.

Compania de utilități publice solicită gălățenilor să nu arunce deșeuri, șervețele umede sau alte obiecte în gurile de scurgere de pe domeniul public. De asemenea, pentru a asigura un flux optim al apei, cetățenii sunt îndemnați să păstreze curate rigolele și zonele din jurul acestora, în măsura în care au posibilitatea.

„Un gest mic poate face diferenţa atunci când plouă abundent. Grija pentru oraş începe cu fiecare dintre noi!”, au transmis reprezentanții companiei.

Echipele de intervenție monitorizează constant arterele din Galați, însă implicarea comunității rămâne un pilon de bază. În cazul în care observați o gură de scurgere blocată sau acumulări neobișnuite de apă pe străzi sau trotuare, sunteți rugați să semnalați imediat situația dispeceratului societății pentru a se putea interveni operativ.

Sursa foto: Facebook / Apă Canal Galați

Echipe ale societății Apă Canal Galați acționează pe teren pentru curățarea și întreținerea gurilor de scurgere și a rețelelor de canalizare, astfel încât acestea să funcționeze în condiții optime.