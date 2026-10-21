Trei sportivi, trei povești, o singură zi pentru sportivii gălățeni: Crina, Dennis și Ionuț au obținut centura neagră și au urcat pe podium la IFK Kyokushin Kumite

Sâmbătă, 17 octombrie 2026, la Arena Turda, Mirovici Dennis Andrei, Chintoiu Crina Marisya și Ionuț Mario Sluser au trăit o zi pe care cu siguranță nu o vor uita. O zi începută cu emoția unei centuri negre și încheiată cu rezultate de excepție la competiția internațională IFK Kyokushin Kumite.

La deschiderea oficială, Dennis Andrei Mirovici a primit centura neagră, după 11 ani de muncă și antrenamente, momentul fiind unul cu atât mai special cu cât centura i-a fost înmânată de Shihan David Pickthall, 8 Dan, președintele IFK. Apoi, emoția s-a mutat pe tatami. Dennis a cucerit locul I la Under 18 și titlul de Best Fighter Boys Under 18.

Crina Marisya Chintoiu a obținut locul I la Under 18 și locul II la adulți, iar Mario Ionuț Sluser a încheiat competiția pe locul II. La eveniment au fost prezenți și Shihan Eddy Gabathuler, 8 Dan, membru al Comitetului Executiv IFK, și Shihan David Pickthall.

Pentru Sensei Cătălin Burtea, 4 Dan, care îi pregătește de 11 ani pe Crina și Dennis, ziua a avut o însemnătate aparte:

„Le știu mofturile, pasiunile, visurile și dorințele și sunt mândru de oamenii care au devenit. Sunt mândru de Dennis, Crina și Mario și de toți sportivii de la Tora. O centură neagră este, de fapt, o centură albă muncită cu sudoare, cu sacrificiile sportivilor și ale părinților lor. Iar acest moment nu este un final, ci un nou început”.

Trei sportivi, trei povești, o singură zi

O zi în care 11 ani de muncă au fost încununați cu o centură neagră, iar rezultatele de pe podium au transformat emoția în bucurie și mândrie. Pentru că fiecare medalie începe cu un vis, dar doar munca, curajul și perseverența îl pot transforma în victorie.

„Pentru mine, această competiție a însemnat mai mult decât o medalie. Am venit la Turda cu dorința de a-mi demonstra nivelul, de a-mi testa pregătirea și de a vedea cât am evoluat. Înainte de lupte există întotdeauna emoții și presiune, dar odată ce intri pe tatami trebuie să te concentrezi și să dai tot ce ai mai bun. Mă bucur foarte mult că am reușit. Este o satisfacție să vezi că munca depusă la antrenamente dă rezultate, însă știu că mai am multe lucruri de îmbunătățit. Pentru mine, fiecare competiție este o oportunitate de a învăța ceva nou, de a-mi descoperi punctele slabe și de a deveni un luptător mai bun. Vreau să le mulțumesc celor care mă pregătesc și mă susțin, precum și familiei mele, pentru că îmi sunt alături în acest parcurs. Rezultatul acesta îmi dă și mai multă motivație să continue să muncesc și să îmi propun obiective tot mai mari. Osu”, a declarat Dennis Mirovici.