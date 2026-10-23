Rezultate pentru prelungirea abonamentelor în parcările de reședință din Galați: Peste 1.000 de dosare admise și 185 respinse

Primăria municipiului Galați a anunțat vineri, 23 octombrie 2026, rezultatele verificării dosarelor depuse de cetățeni pentru prelungirea abonamentelor în parcările de reședință. În urma analizării documentelor, municipalitatea a declarat 1.022 de dosare ca fiind admise și alte 185 de dosare ca fiind respinse. Aceste cifre vizează exclusiv solicitările de prelungire a dreptului de utilizare a locurilor de parcare pentru o perioadă nouă de trei ani. Anexele complete care cuprind listele cu dosarele admise și cele respinse au fost deja făcute publice și pot fi consultate direct pe site-ul oficial al instituției.

Situația generală arată că, dintr-un total de 1.207 de abonamente care urmează să își împlinească termenul legal de cinci ani de la acordarea inițială la data de 31 decembrie 2026, o parte dintre deținători riscă să își piardă locurile. Astfel, pentru 106 locuri de parcare nu a fost solicitată deloc prelungirea abonamentului, în timp ce pentru alte 26 de dosare cererea nu a fost depusă însoțită de toate documentele prevăzute de regulamentul local (H.C.L. nr. 263/23.06.2026). De asemenea, alte 53 de dosare au fost respinse definitiv în această etapă de evaluare.

Termen de trei zile pentru contestații

Gălățenii nemulțumiți de rezultatele publicate au la dispoziție un termen de trei zile lucrătoare pentru a depune contestații. Soluționarea acestora, precum și aducerea la cunoștința publică a rezultatelor finale se vor realiza tot într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la primire. Cererile de contestație pot fi transmise electronic pe adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro sau pot fi depuse fizic, direct la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr. 54.

Reprezentanții municipalității au ținut să transmită un avertisment extrem de important pentru toți cei care intenționează să atace decizia comisiei. Conform regulamentului oficial aprobat prin hotărâre de consiliu local, cererea de contestație nu poate avea sub nicio formă ca obiect completarea dosarului depus inițial cu documente noi. Dacă dosarul a fost incomplet în momentul înscrierii, acesta nu mai poate fi remediat prin intermediul contestației.