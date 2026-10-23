Apple lansează eticheta „Made for iPhone Duo” pentru aplicaţiile optimizate pentru primul său telefon pliabil

Prezentarea de lansare a iPhone Duo, realizată cu ajutorul unui număr restrâns de aplicaţii selectate de Apple, nu a evidenţiat cât de puţine aplicaţii iOS sunt, deocamdată, optimizate pentru noul telefon pliabil. Compania are însă un plan pentru a scoate în evidenţă software-ul adaptat acestui format: introducerea etichetei „Made for iPhone Duo”.

Conceptul este simplu. Noul marcaj va apărea lângă aplicaţiile şi jocurile care profită de suprafaţa suplimentară de afişare oferită de iPhone Duo, ajutând utilizatorii să le identifice mai uşor şi să le aleagă în detrimentul alternativelor care nu sunt optimizate pentru ecranul pliabil. În acelaşi timp, Apple speră să-i determine pe dezvoltatori să-şi adapteze aplicaţiile pentru a obţine această distincţie şi a atrage atenţia milioanelor de potenţiali utilizatori. Există însă o mică problemă: momentan, numărul posesorilor de iPhone pliabile este încă limitat.

Apple nu a dezvăluit aspectul vizual al etichetei „Made for iPhone Duo”, dar a oferit câteva exemple de aplicaţii care valorifică mai bine ecranele dispozitivului, atât pe cel interior, cât şi pe cel exterior.

De exemplu, Netflix va putea utiliza întreaga suprafaţă a ecranului interior pentru redarea videoclipurilor. În plus, navigarea prin catalogul de conţinut şi vizionarea clipurilor scurte pe ecranul exterior ar trebui să beneficieze de o afişare mai eficientă, fără banda neagră din partea dreaptă care apare în anumite configuraţii.

Amazon Prime Video va aduce o altă funcţionalitate interesantă: vizionarea filmelor şi serialelor cu telefonul parţial pliat. În acest scenariu, videoclipul va ocupa partea superioară a ecranului, în timp ce informaţiile despre distribuţie şi alte detalii vor fi afişate în partea de jos.

Apple promite îmbunătăţiri importante şi pentru aplicaţiile de productivitate, susţinând că Microsoft Word şi Outlook vor oferi o experienţă apropiată de cea întâlnită pe un computer desktop.

Microsoft Word: instrumentele de formatare vor fi afişate lângă document, facilitând editarea fără a întrerupe fluxul de lucru.

Microsoft Outlook: lista mesajelor primite va putea fi vizualizată simultan cu conţinutul e-mailului selectat.

Zoom: utilizatorii vor putea urmări o videoconferinţă şi conţinutul partajat în acelaşi timp, profitând de suprafaţa generoasă a ecranului interior.

Lista aplicaţiilor adaptate include şi Paramount+, NYT Cooking, Yelp, Lyft şi United Airlines. Totuşi, simpla includere în categoria aplicaţiilor optimizate nu garantează o experienţă fără probleme. Unele aplicaţii considerate compatibile, precum Instagram, continuă să prezinte anumite neajunsuri de afişare.

Apple încearcă să faciliteze descoperirea acestor aplicaţii şi prin intermediul App Store. Începând de vineri, compania va introduce colecţii editoriale dedicate utilizatorilor iPhone Duo, urmând ca pe parcursul anului să apară şi alte actualizări menite să încurajeze dezvoltarea de aplicaţii adaptate formatului pliabil.

Rămâne de văzut cât de repede vor răspunde dezvoltatorii acestui demers şi dacă eticheta „Made for iPhone Duo” va deveni un criteriu relevant pentru utilizatori. Până atunci, oferta de aplicaţii optimizate pare să aibă propriile limitări.

În România, iPhone Duo porneşte de la un preţ de 12.199 de lei pentru precomandă, iar disponibilitatea este anunţată ca fiind limitată. Se pare că, cel puţin în prima etapă, aceeaşi caracteristică se aplică şi ecosistemului de aplicaţii adaptate special pentru noul telefon pliabil.