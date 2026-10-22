Tesla promite că proprietarii îşi vor putea transforma maşinile în robotaxiuri până în 2027

Tesla a stabilit, în sfârşit, un termen pentru una dintre promisiunile făcute de Elon Musk de-a lungul anilor: posibilitatea ca proprietarii de automobile Tesla să îşi înscrie propriile vehicule în flota de robotaxiuri a companiei şi să obţină venituri din transportul autonom de pasageri. Potrivit conducerii diviziei de conducere autonomă, primele maşini ale clienţilor ar putea intra în acest program în al doilea trimestru din 2027.

Anunţul a fost făcut în cadrul conferinţei privind rezultatele financiare ale Tesla pentru trimestrul al treilea. Ashok Elluswamy, vicepreşedintele responsabil de conducerea autonomă, a explicat că software-ul utilizat de Cybercab şi Model Y este similar şi că o versiune destinată clienţilor ar putea fi distribuită prin actualizarea V15.

Pentru ca automobilele personale să poată opera autonom în reţeaua de robotaxiuri, Tesla trebuie să implementeze şi sistemele necesare integrării acestora în zonele geografice autorizate şi în infrastructura de administrare a flotei.

„Estimăm că undeva în jurul trimestrului al doilea al anului viitor vom putea activa primele vehicule ale clienţilor pentru a face parte din flota de robotaxiuri”, a declarat Elluswamy.

O promisiune veche, cu un termen nou

Anunţul trebuie privit însă şi prin prisma istoricului Tesla în ceea ce priveşte conducerea autonomă. Elon Musk a avansat în repetate rânduri termene ambiţioase pentru lansarea unor funcţii care să permită automobilelor să circule fără supravegherea şoferului, însă numeroase obiective au fost amânate cu ani de zile sau nu au fost îndeplinite.

În 2019, la primul eveniment AI Day al companiei, Musk promitea că automobilele deţinute de clienţi vor putea fi integrate într-o reţea numită „Tesla Network”. Vehiculele ar fi transportat pasageri în mod autonom, generând venituri pentru proprietari chiar şi atunci când aceştia nu le utilizau personal. Conceptul era comparat cu modelele de afaceri Uber şi Airbnb.

Tot atunci, Musk estima că până în 2020 Tesla va avea un milion de robotaxiuri pe şosele.

Niciuna dintre aceste promisiuni nu s-a concretizat în forma anunţată iniţial. În prezent, Tesla operează o flotă de câteva sute de robotaxiuri în Texas şi Florida, unele dintre acestea fiind în continuare însoţite de monitori umani de siguranţă. În Austin, compania testează şi câteva zeci de vehicule Cybercab complet autonome, fără şofer.

Între timp, sistemele de asistenţă pentru conducere au continuat să evolueze, însă obiectivul unei versiuni Full Self-Driving care să funcţioneze fără supraveghere umană rămâne neîndeplinit la scară largă.

Tot mai mulţi clienţi aleg Full Self-Driving

Un aspect pozitiv pentru Tesla îl reprezintă creşterea interesului pentru pachetul Full Self-Driving (Supervised), potrivit rezultatelor prezentate de companie.

În America de Nord, peste 75% dintre clienţii care au cumpărat automobile Tesla noi în trimestrul respectiv au optat pentru această funcţie. Proporţia este cu aproape 20 de puncte procentuale mai mare decât în trimestrul precedent.

Cu toate acestea, creşterea interesului pentru sistemele de asistenţă nu a fost suficientă pentru a împiedica scăderea vânzărilor de automobile. În acelaşi timp, veniturile companiei au stagnat, iar profitul a scăzut.

Tesla a prezentat şi un nou site dedicat siguranţei robotaxiurilor, unde afirmă că vehiculele sale au parcurs autonom 3,3 milioane de mile. Cifra este în creştere faţă de cele 380.000 de mile parcurse fără supraveghere umană, raportate de companie în luna iulie.

Aceste date indică extinderea testelor, dar nu demonstrează, de unele singure, că sistemul este pregătit pentru operare comercială fără şofer în orice condiţii.

Obstacolele tehnice şi legislative rămân importante

Chiar dacă Tesla va permite proprietarilor să îşi înscrie automobilele în flota de robotaxiuri, compania va trebui să depăşească numeroase obstacole înainte ca serviciul să poată funcţiona pe scară largă.

Transportul comercial de pasageri cu vehicule autonome necesită autorizaţii specifice, care diferă în funcţie de stat şi de jurisdicţie. În plus, asigurarea unor automobile operate fără şofer poate fi dificilă, iar legislaţia din multe regiuni nu permite încă utilizarea maşinilor autonome deţinute de persoane fizice sau de companii terţe pentru servicii de transport fără conducător uman.

Există şi diferenţe importante între generaţiile de automobile Tesla. Unele modele mai vechi Model 3 şi Model Y nu dispun de cele mai recente echipamente hardware dedicate conducerii autonome sau de aceeaşi capacitate de procesare AI ca vehiculele mai noi.

În schimb, Cybercab este proiectat special pentru transport autonom de pasageri. Automobilele personale necesită sisteme software suplimentare şi mecanisme de siguranţă care să permită funcţionarea fără intervenţie umană, indiferent de configuraţia vehiculului.

Prin urmare, nu este sigur că toate automobilele Tesla vor putea participa la program, chiar dacă acesta va fi lansat în 2027.

Va respecta Tesla termenul din 2027?

Tesla susţine că va putea activa primele automobile ale clienţilor în reţeaua de robotaxiuri în al doilea trimestru din 2027. Totuşi, până atunci trebuie rezolvate atât problemele tehnice, cât şi cele legislative şi de asigurare.

Dacă planul va fi implementat, proprietarii ar putea avea posibilitatea de a obţine venituri din utilizarea autonomă a propriilor vehicule, în perioadele în care nu au nevoie de ele. Deocamdată, însă, nu există garanţii că programul va fi disponibil la scară largă sau că va fi accesibil tuturor modelelor.

Istoricul promisiunilor Tesla justifică prudenţa: compania a făcut progrese în dezvoltarea sistemelor de asistenţă şi a serviciilor de robotaxi, dar obiectivul unei reţele extinse de automobile complet autonome, capabile să genereze venituri pentru proprietari, nu a fost încă realizat.

Termenul din 2027 reprezintă, aşadar, un reper important pentru Tesla, dar rămâne de văzut dacă va fi respectat sau dacă va deveni o nouă ţintă amânată.