Gălăţenii care au pierdut eşalonarea datoriilor la Primărie ar putea primi o a doua şansă

Gălăţenii care au datorii la bugetul local şi nu au respectat condiţiile unei eşalonări la plată ar putea avea posibilitatea să o păstreze, în anumite condiţii. Primăria Galaţi propune modificarea procedurii în vigoare, astfel încât contribuabilii să poată cere menţinerea eşalonării pierdute, dacă respectă termenele şi obligaţiile stabilite.

Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre care modifică procedura aprobată de Consiliul Local Galaţi în septembrie 2024. Proiectul introduce posibilitatea ca persoanele fizice şi celelalte entităţi cu datorii la bugetul local să solicite menţinerea unei eşalonări chiar dacă au pierdut acest drept pentru nerespectarea condiţiilor de plată.

60 de zile pentru depunerea cererii

Contribuabilii care vor să beneficieze de această posibilitate vor avea la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea deciziei prin care Primăria le-a anunţat pierderea eşalonării. Cererea trebuie depusă înainte ca organul fiscal să execute garanţia constituită pentru eşalonare sau, după caz, înainte de stingerea tuturor obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul acesteia. Solicitarea va fi analizată de organul fiscal, care va verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de procedura locală. Menţinerea eşalonării va putea fi aprobată o singură dată într-un an calendaristic sau într-o fracţiune a acestuia.

Ce trebuie să achite contribuabilii

Potrivit modificărilor propuse, cei cărora li se aprobă cererea vor trebui să achite, în termen de cinci zile de la comunicarea deciziei de menţinere, atât obligaţiile fiscale ajunse la scadenţă la momentul pierderii eşalonării, cât şi pe cele devenite scadente până la emiterea noii decizii. Cu alte cuvinte, contribuabilii vor trebui să recupereze plăţile restante aferente perioadei respective pentru a putea continua achitarea datoriilor în rate.

Ratele nu vor putea fi întinse pe o perioadă mai lungă

Noua perioadă de eşalonare va fi stabilită în funcţie de valoarea datoriilor rămase şi de capacitatea financiară de plată a debitorului. Există însă o limită clară: perioada rămasă nu va putea depăşi durata care mai era disponibilă din eşalonarea iniţială. Procedura aprobată în 2024 permite eşalonarea datoriilor la bugetul local pe o perioadă de până la cinci ani, în funcţie de valoarea obligaţiilor şi de condiţiile aplicabile.

Proiectul urmează să fie analizat de Consiliul Local Galaţi în şedinţa de la sfârşitul lunii octombrie.