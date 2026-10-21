Now Reading: Captură majoră la vama Albiţa: Un traficant de substanţe interzise condamnat la 12 ani de închisoare în Islanda, încătuşat la graniţă

1
  • 01

    Captură majoră la vama Albiţa: Un traficant de substanţe interzise condamnat la 12 ani de închisoare în Islanda, încătuşat la graniţă

Light Dark

Captură majoră la vama Albiţa: Un traficant de substanţe interzise condamnat la 12 ani de închisoare în Islanda, încătuşat la graniţă

Sergiu DascăluNational21 octombrie 2026

Captură majoră la vama Albiţa: Un traficant de substanţe interzise condamnat la 12 ani de închisoare în Islanda, încătuşat la graniţă

Misiune de succes pentru poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa, care au reuşit să depisteze şi să reţină un urmărit internaţional extrem de periculos. Luni, 20 octombrie, în jurul orei 18:30, un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, s-a prezentat la linia de control pentru a intra pe teritoriul României. Acesta călătorea în calitate de pasager într-un autoturism, încercând să treacă graniţa fără a atrage atenţia autorităţilor.

Verificările amănunţite derulate de poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Iaşi în bazele de date internaţionale au scos însă la iveală o alertă de maximă importanţă. Pe numele bărbatului era emis un mandat european de arestare de către autorităţile judiciare din Islanda, după ce acesta fusese condamnat definitiv la o pedeapsă de 12 ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri pe teritoriul statului insular.

Liniştea pasagerului s-a terminat brusc la linia de control, unde a fost imediat indisponibilizat şi încătuşat de oamenii legii. Conform procedurilor legale specifice în cazul persoanelor căutate la nivel internaţional, bărbatul a fost predat de urgenţă unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui. Aceştia vor efectua demersurile necesare în vederea prezentării bărbatului în faţa procurorilor şi punerii în aplicare a procedurilor de extrădare către autorităţile din Islanda, pentru executarea pedepsei de 12 ani de detenţie.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

2 Votes: 1 Upvotes, 1 Downvotes (0 Points)

1In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

322 voturi MonitorulDeGalati.ro
Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp