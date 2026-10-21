Oprit la ieşirea din ţară: Un ieşean a încercat să părăsească România la volanul unui autoturism retras din circulaţie

Punctul de Trecere a Frontierei Stânca s-a dovedit a fi capăt de drum pentru un ieşean care intenţiona să părăsească ţara la volanul unui autoturism cu probleme legale. Marţi, 20 octombrie, aproape de miezul nopţii, în jurul orei 23:30, un bărbat în vârstă de 45 de ani, domiciliat în judeţul Iaşi, s-a prezentat la vama Stânca pentru efectuarea formalităţilor specifice de control de frontieră, aflându-se la volanul unui autoturism purtând plăcuţe de înmatriculare poloneze.

Vigilenţa poliţiştilor de frontieră din cadrul ITPF Iaşi a scos însă rapid la iveală neregula. În urma verificărilor amănunţite efectuate în bazele de date internaţionale, oamenii legii au constatat că autoturismul fusese retras oficial din circulaţie de către autorităţile din Polonia chiar cu două zile înainte, mai exact pe data de 18 octombrie 2026. Prin urmare, vehiculul îşi pierduse dreptul legal de a rula pe drumurile publice fără înmatriculare provizorie sau noile acte aferente.

Aventura bărbatului s-a încheiat brusc la linia de ieşire din ţară, iar intenţia sa de a tranzita frontiera s-a transformat într-o problemă penală. În prezent, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, la finalizarea anchetei urmând să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.