Dosar penal la graniţă: Un bărbat de 50 de ani a fost prins la volanul unei autoutilitare radiate din circulaţie în Germania

O misiune de supraveghere de rutină desfăşurată de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Rădăuţi-Prut s-a încheiat cu deschiderea unui dosar penal pe numele unui conducător auto. Marţi, 20 octombrie, în jurul orei 18:45, un echipaj aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza localităţii Mitoc din judeţul Botoşani a efectuat semnalele regulamentare de oprire pentru un autovehicul ce purta plăcuţe de înmatriculare germane. La volanul maşinii se afla un bărbat în vârstă de 50 de ani, posesor al dublei cetăţenii, română şi moldovenească.

Având suspiciuni întemeiate cu privire la starea juridică a mijlocului de transport, oamenii legii au procedat la verificarea amănunţită a datelor în sistemele informatice de specialitate. În urma interogărilor, suspiciunile poliţiştilor s-au adeverit, descoperindu-se că autovehiculul fusese oficial radiat din circulaţie de către autorităţile din Germania, pierzându-şi astfel dreptul de a mai rula pe drumurile publice fără numere provizorii sau o nouă înmatriculare.

În urma celor constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat. La finalizarea anchetei, urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun împotriva bărbatului.