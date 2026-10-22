Impozit dublu pentru balcoanele închise fără acte. Ce demersuri a făcut Primăria Galaţi

Balcoanele închise în urmă cu mulţi ani ar putea ajunge în centrul unei probleme fiscale pentru proprietarii din Galaţi. Noul Cod al urbanismului prevede majorarea cu 100% a impozitului pe clădire pentru anumite lucrări neautorizate, iar Primăria Galaţi a cerut clarificări de la Ministerul Dezvoltării.

În Galaţi, numeroase apartamente au balcoanele închise de ani buni, unele fără autorizaţie. Dacă noile reguli ar fi aplicate şi acestor lucrări vechi, s-ar ridica o întrebare importantă: poate fi majorat impozitul pentru o modificare făcută cu mult înainte de intrarea în vigoare a legii?

Biroul de presă al Primăriei Galaţi a precizat, la solicitarea Monitorul de Galaţi, că municipalitatea a transmis adrese către Ministerul Dezvoltării, prin Asociaţia Municipiilor din România (AMR), pentru clarificări privind mai multe situaţii, inclusiv cea a balcoanelor.

Ce prevede legea

Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, intrată în vigoare la 25 august 2026, prevede majorarea cu 100% a impozitului pe clădire pentru anumite lucrări executate fără autorizaţie sau cu nerespectarea procedurilor legale, dacă acestea nu au fost aduse în legalitate. Majorarea se aplică de la constatarea lucrării de către autoritatea locală până la obţinerea autorizaţiei de regularizare sau desfiinţarea lucrării, în condiţiile legii.

Asta nu înseamnă că orice proprietar care şi-a închis balconul va plăti automat un impozit dublu. Contează situaţia concretă a lucrării şi modul în care prevederile legale se aplică în cazul respectiv.

Se aplică şi balcoanelor închise cu mulţi ani în urmă?

Aceasta este una dintre întrebările la care autorităţile trebuie să răspundă. Dacă o lucrare a fost făcută cu mulţi ani înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi, aplicarea unei majorări fiscale în prezent ridică problema efectelor legii asupra unor situaţii din trecut. Până la lămurirea situaţiei, nu există temei pentru a afirma că toate apartamentele cu balcoane închise fără autorizaţie vor avea impozitul dublat.