Fără cozi la ghişeele Casei de Pensii: A fost lansată aplicaţia mobilă MyCNPP, prin care se pot calcula pensiile şi descărca taloanele electronice

Digitalizarea serviciilor publice face un pas uriaş în sprijinul pensionarilor şi al tuturor persoanelor asigurate din România, odată cu lansarea aplicaţiei mobile oficiale MyCNPP de către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Noua platformă aduce toate funcţionalităţile moderne din Spaţiul Privat Virtual (SPV) direct pe telefoanele mobile ale cetăţenilor, eliminând complet necesitatea deplasărilor şi a timpului pierdut la cozi.

Prin intermediul acestei aplicaţii, utilizatorii îşi pot consulta datele personale din sistemul naţional de pensii, pot calcula o estimare realistă a pensiei viitoare, pot urmări pas cu pas stadiul de soluţionare a dosarelor depuse şi pot genera rapoarte oficiale, totul printr-o simplă atingere de ecran.

Modul de accesare al aplicaţiei a fost conceput pentru a oferi flexibilitate şi securitate maximă. Autentificarea se poate realiza direct prin intermediul unui cont ROeID activ, caz în care contul din Spaţiul Privat Virtual al CNPP se creează automat pe baza datelor din sistemul naţional de identificare electronică. Pentru cei care deţin un certificat calificat, procedura presupune completarea datelor şi semnarea electronică a cererii, care este transmisă direct casei teritoriale de pensii de la domiciliu, fără nicio vizită la sediu.

Totodată, rămâne disponibilă şi opţiunea clasică de înregistrare prin ghişeu, unde formularul completat online este urmat de o singură prezentare personală la sediul instituţiei pentru semnătura olografă. Reprezentanţii instituţiei atrag atenţia că adresa de e-mail asociată trebuie să fie una reală şi accesibilă, fiind utilizată direct în toate comunicările oficiale legate de drepturile de pensie.

Portofoliul de servicii electronice oferit de MyCNPP este extrem de vast şi acoperă majoritatea nevoilor administrative ale asiguraţilor şi pensionarilor. Aplicaţia permite descărcarea unor rapoarte în format PDF, semnate electronic de CNPP, referitoare la stagiul de cotizare, punctajele realizate, cartea de muncă scanată sau informaţiile despre fondul de pensii Pilon II.

Pensionarii care încasează drepturile băneşti în cont bancar pot vizualiza lunar şi talonul electronic de plată. În plus, prin intermediul aplicaţiei se pot depune online cereri pentru pensii, bilete de tratament, ajutoare de deces, pensii internaţionale sau prestaţii privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, transformând relaţia cu instituţia într-un proces simplu, transparent şi complet digitalizat. (sursa digi24.ro)

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