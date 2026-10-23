Măsură uriaşă pentru salvarea zootehniei: Peste un milion de doze gratuite de vaccin împotriva pestei şi variolei la ovine şi caprine ajung în ţară

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) declanşează o campanie naţională de urgenţă de o importanţă strategică majoră pentru protejarea sectorului zootehnic românesc, aducând în ţară peste 1,1 milioane de doze de vaccin destinate combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi a Variolei Ovine şi Caprine (VOC).

Procesul logistic a fost deja demarat, o primă tranşă cuprinzând 300.000 de doze de vaccin împotriva PMR sosind deja pe teritoriul naţional, în timp ce diferenţa de 800.000 de doze pentru combaterea variolei urmează să fie livrată etapizat până duminică, 25 octombrie. Mobilizarea masivă a fost posibilă în urma unui parteneriat tehnic strâns cu structurile Comisiei Europene, care au aprobat activarea rapidă a băncilor strategice de vaccinuri ale Uniunii Europene.

Un aspect esenţial subliniat de autorităţile sanitare veterinare este faptul că această campanie naţională de imunizare nu afectează sub nicio formă exporturile curente de carcase sau de produse lactate provenite de la ovine şi caprine.

Obiectivul central al acestei intervenţii rapide este salvarea economică a fermierilor din România prin crearea tuturor condiţiilor sanitare şi legale necesare ridicării restricţiilor de mişcare. Astfel, vaccinarea de urgenţă va permite reluarea în cel mai scurt timp a exporturilor de animale vii către ţările din afara spaţiului comunitar, piaţă terţă care absoarbe cea mai mare parte din producţia ovină a ţării noastre, urmând ca într-o etapă ulterioară să fie deblocate şi livrările către statele membre ale Uniunii Europene.

Distribuţia dozelor şi administrarea efectivă a tratamentului vor începe imediat după recepţionarea întregului lot, acţiunea desfăşurându-se organizat în toate judeţele, pe baza catagrafiei existente în Baza Naţională de Date, fără să fie necesară depunerea vreunei cereri scrise din partea crescătorilor. Intervenţiile vor fi coordonate direct de structurile teritoriale ale DSVSA, având ca prioritate absolută focarele active şi zonele supuse restricţiilor, cu o concentrare masivă a resurselor în judeţele grav expuse precum Constanţa şi Tulcea.

Întregul proces este 100% gratuit pentru proprietari, dozele provenind din rezervele UE, iar costurile de manoperă, echipamente şi deplasare ale medicilor veterinari fiind acoperite integral de statul român. Singura obligaţie a crescătorilor de animale este de a sprijini echipele medicale prin asigurarea prezenţei la exploataţie şi strângerea efectivelor pentru o inoculare rapidă şi sigură.