Un tânăr a rămas fără maşină la vama Sculeni, după ce s-a descoperit că era probă într-o anchetă din Germania

Misiunea de rutină a poliţiştilor de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a scos la iveală un caz neobişnuit care s-a lăsat cu confiscarea unui autoturism şi deschiderea unui dosar penal. Joi, 22 octombrie 2026, în jurul orei 11:15, la linia de control pentru intrarea în ţară s-a prezentat un cetăţean român în vârstă de 27 de ani, aflat la volanul unui autoturism fabricat în anul 2018. În timpul verificării documentelor de călătorie şi ale vehiculului, oamenii legii au avut suspiciuni întemeiate cu privire la situaţia juridică a maşinii, motiv pentru care au extins investigaţiile în bazele de date internaţionale.

Rezultatele verificărilor suplimentare au adus o surpriză uriaşă atât pentru poliţişti, cât şi pentru conducătorul auto. Vehiculul figura în sistemele informatice ca fiind obiect căutat activ de autorităţile din Germania, fiind vizat direct pentru a fi folosit ca probă materială în cadrul unor proceduri penale aflate în derulare pe teritoriul german. Vizibil uimit de cele aflate, tânărul le-a declarat poliţiştilor de frontieră că achiziţionase autoturismul în anul 2024 de pe o platformă online de anunţuri auto, contra sumei de 9.000 de euro, şi că nu avea nicio cunoştinţă despre faptul că maşina ar fi fost implicată în vreo infracţiune sau într-un litigiu judiciar.

Indiferent de buna-credinţă invocată de cumpărător, procedurile legale în astfel de cazuri internaţionale sunt extrem de clare. Poliţiştii de frontieră au deschis un dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire. În acelaşi timp, autoturismul, a cărui valoare a fost estimată la aproximativ 50.000 de lei, a fost indisponibilizat şi reţinut la sediul instituţiei până la finalizarea definitivă a anchetei şi clarificarea situaţiei cu autorităţile germane.