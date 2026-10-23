Recidivă de familie la Bivolari: Un tată este la a treia abatere penală după ce şi-a lăsat fiul de 16 ani la volanul unui tractor

Inconştienţa pe drumurile publice a fost împinsă la un nou nivel în judeţul Iaşi, unde un tată a demonstrat o sfidare repetată a legii, punând în pericol atât viaţa propriului copil, cât şi pe cea a celorlalţi participanţi la trafic. Joi, 22 octombrie 2026, în jurul orei 15:00, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control pe DJ 249, pe raza localităţii de frontieră Hermeziu, un echipaj din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bivolari (ITPF Iaşi) a oprit în trafic pentru verificări un tractor înregistrat în judeţul Iaşi.

Procedând la legitimarea persoanei aflate pe scaunul şoferului, oamenii legii au constatat cu surprindere că la volanul utilajului agricol se afla un minor în vârstă de doar 16 ani, domiciliat pe raza judeţului Iaşi. Extinzând verificările specifice în sistem, poliţiştii de frontieră au descoperit că adolescentul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult decât atât, investigaţiile au scos la iveală faptul că tatăl băiatului îi încredinţase utilajul cu bună ştiinţă, deşi cunoştea perfect faptul că fiul său nu are dreptul de a conduce pe drumurile publice. Aspectul cel mai grav stabilit de anchetatori este că bărbatul se află deja la a treia abatere de acest gen, recidivând în ciuda dosarelor penale anterioare.

Aventura agricolă s-a încheiat brusc pe marginea drumului judeţean, transformându-se într-o nouă anchetă penală de familie. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere în cazul minorului, respectiv încredinţarea cu bună ştiinţă a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane fără permis în cazul tatălui. La finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale ce se impun, recidiva tatălui fiind un element agravant la dosar.