Scapi de hainele vechi direct de la poartă! Primăria Scânteiești colectează gratuit deșeurile textile la sfârșitul lunii

Primăria Comunei Scânteiești anunță organizarea unei campanii speciale de colectare a deșeurilor textile direct „din poartă în poartă”, acțiune programată să aibă loc joi, 29 octombrie 2026. Autoritățile locale fac un apel la spiritul civic al cetățenilor și îi îndeamnă să participe activ la această inițiativă, menită să sprijine protecția mediului înconjurător prin reciclarea responsabilă a materialelor textile uzate.

Pentru a asigura o bună desfășurare a procesului și ridicarea eficientă a sacilor, reprezentanții primăriei au stabilit un calendar precis pe localități. Astfel, în satul Scânteiești, colectarea se va realiza în intervalul orar 08:00 – 10:30, în timp ce în localitatea Fântânele, echipele operatorului se vor afla pe teren între orele 11:00 – 13:30. Cetățenii sunt rugați să scoată deșeurile în fața gospodăriilor înainte de începerea intervalului orar alocat fiecărei zone.

Organizatorii au transmis o lista strictă a materialelor textile care sunt acceptate în cadrul acestei campanii de reciclare:

Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte uzate , cu condiția obligatorie ca acestea să fie curate și uscate;

, cu condiția obligatorie ca acestea să fie curate și uscate; Lenjerii de pat, prosoape, fețe de masă , pături, pilote și alte textile utilizate în casă;

, pături, pilote și alte textile utilizate în casă; Perdele, draperii și covoare textile de dimensiuni mici;

de dimensiuni mici; Genți, rucsacuri și diverse accesorii fabricate din materiale textile.

Pentru ca deșeurile să poată fi preluate, localnicii trebuie să respecte o regulă esențială: materialele trebuie să fie curate, uscate și ambalate corespunzător în saci sau legate strâns în pachete. Autoritățile avertizează că nu vor fi colectate sub nicio formă textilele ude, murdare, mucegăite sau contaminate cu vopsele și substanțe chimice. De asemenea, sunt strict excluse deșeurile menajere, saltelele, mobilierul, covoarele mari, materialele medicale sau industriale și obiectele electrice și electronice.