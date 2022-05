Coronavirus: Moderna a depus cererea privind autorizarea vaccinului său pentru copiii sub şase ani

Compania farmaceutică Moderna a anunţat joi că a depus cererea oficială prin care a cerut Agenţiei pentru alimente şi medicamente din Statele Unite (FDA) să autorizeze vaccinul său anti-COVID-19 pentru copiii mai mici de şase ani, care, dacă va fi aprobat, va deveni primul ser dezvoltat împotriva noului coronavirus ce va fi disponibil pentru copiii sub acest prag de vârstă, informează Reuters.

Un alt vaccin anti-COVID-19, dezvoltat de alianţa Pfizer-BioNTech, este deja autorizat în Statele Unite pentru copiii cu vârste de peste cinci ani. Însă rezultatele studiilor clinice pentru copiii din grupa de vârstă 2-4 ani au arătat o reacţie imunitară mai slabă decât la adulţi, fapt care i-a obligat de organizatorii testelor să extindă studiul pentru ca acesta să includă şi cea de-a treia doză (booster) a acestui ser. Pfizer a anunţat că datele obţinute din acel studiu clinic extins sunt aşteptate în luna aprilie.

"Acest lucru reprezintă o zonă importantă în care cererea nu este satisfăcută", a declarat medicul-şef al companiei Moderna, Paul Burton, într-un interviu.

"Nu există un alt vaccin, o altă terapie, pe care aceşti copii ar putea să le primească. Dacă FDA va considera că datele noastre sunt suficiente, cred că, din perspectiva sănătăţii publice, oferirea cât mai repede posibil a vaccinului nostru către aceşti copii reprezintă cel mai bun lucru cu putinţă", a adăugat el.

Moderna a făcut publice în martie 2022 datele obţinute de studiul său clinic, care au arătat că vaccinul testat era sigur şi a generat o reacţie imunitară în grupul-ţintă (copii sub şase ani) ce a fost similară cu cele observate la copiii de peste şase ani şi la adulţi, atingând astfel obiectivul principal al testelor.

Varianta Omicron a noului coronavirus, despre care s-a dovedit că are capacitatea de a evita imunitatea obţinută prin vaccinare în comparaţie cu variantele precedente ale virusului SARS-CoV-2, era deja predominantă în perioada în care a avut loc acest studiu clinic pediatric. Compania Moderna a anunţat că două doze ale vaccinului său au o eficienţă de 37% în prevenirea infectărilor la grupa de vârstă 2-5 ani şi o eficienţă de 51% la copiii din grupa de vârstă 6 luni - 2 ani.



Se prevede ca acest ser să fie administrat în două doze



Dozajul vaccinului pediatric Moderna a fost redus la 25 micrograme (comparativ cu 100 micrograme pentru adulţi). De asemenea, se prevede ca acest ser să fie administrat în două doze.

Paul Burton nu a dezvăluit momentul în care experţii de la FDA vor examina cererea de autorizare depusă de compania Moderna.

Medicul Anthony Fauci, considerat cel mai bun expert în boli infecţioase din Statele Unite, a sugerat într-un interviu acordat săptămâna trecută pentru CNN că experţii de la FDA speră să examineze datele furnizate de vaccinul Pfizer-BioNTech pentru această grupă de vârstă în acelaşi timp cu datele transmise deja de Moderna.

Deocamdată nu a fost estimat numărul părinţilor din Statele Unite care vor dori să îşi vaccineze copiii aflaţi în această grupă de vârstă. Doar 28% dintre copiii americani din grupa 5-11 ani sunt în prezent vaccinaţi cu schemă completă, însă maladia COVID-19 dezvoltă adeseori forme mai uşoare la copii decât la adulţi.

Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) a publicat marţi un raport care arată că 75% dintre copiii americani prezintă dovezi în sângele lor ce atestă că au avut COVID-19, iar cele mai multe dintre acele infectări s-au produs în perioada de vârf a valului Omicron, din decembrie 2021 până în februarie 2022.

Cu toate acestea, Paul Burton i-a îndemnat pe părinţii americani să îşi vaccineze copiii.

"COVID-19 este o boală gravă. Aceste variante virale sunt de acum extrem de transmisibile. Cred cu fermitate că vaccinarea îi protejează pe copii: îi protejează împotriva formelor severe ale bolii, împotriva spitalizărilor, îi protejează împotriva efectelor pe termen lung generate de COVID-19", a adăugat el.

Academia Americană de Pediatrie a cerut săptămâna trecută o examinare cât mai rapidă a datelor transmise de Moderna către FDA şi a remarcat o diminuare a utilizării de către oameni a altor măsuri de protecţie, precum măştile sanitare.

"În contextul în care nu există încă date cunoscute pentru un vaccin autorizat în cazul copiilor sub cinci ani, noi cerem ca datele, odată ce vor fi disponibile, să fie trimise şi examinate cât mai rapid posibil, pentru ca medicii pediatri să poată să ofere apoi un vaccin sigur şi eficient pentru aceşti copii", a precizat asociaţia americană pe Twitter. (sursa Agerpres)