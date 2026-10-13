CONVOCATOR Lineas Trade SA, prin administrator unic Pala Sorin Doru, convoaca Adunarea Genarala Ordinara a Actionarilor societatii, in data de 11.11.2026, ora 10 p.m., în municipiul Galați, b-dul H. Coanda nr. 05, în sala de ședințe. La A.G.O.A a societății Lineas Trade SA, sunt indreptatiti sa participe și să voteze, toți acționarii, înscriși în Registrul Actionarilor, la sfarsitul datei de 27.10.2026, considerată data de referinta. Dacă la prima convocare nu se indeplinesc conditiile de vot conform Legii 31/1990 si a statutului societății, urmează a doua convocare, pentru data de 12.11.2026, ora 10 pm, la aceeași adresa. Ordinea de zi AGOA Lineas Trade SA Galați: 1. Revocarea administratorului unic al societății; 2. Alegerea unui nou

administrator unic; 3. Stabilirea indemnizatiei administratorului unic; 4. Desemnarea persoanei, care sa se ocupe cu înregistrarea Hotararilor la O.N.R.C.. La data stabilita pot participa persoanele îndreptățite să voteze, avand buletinul asupra lor, sau prin împuternicire, care sa aiba atașat copie certificata a cartii de identitatea a titularului. Nominalizarile pentru funcția de administrator unic se primesc însoțite de copie certificată a cărții de identitate, CV, acceptarea în mod expres a funcției de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala, ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, conf. Art 117, alin 6, din Legea 31/1990. Toate aceste documente se primesc la adresa de mail maltexpansrl@gmail.com, pana la data de 01.11.2026.