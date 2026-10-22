Dependenţă periculoasă de Beijing: Ultima fabrică de penicilină din Europa riscă să se închidă din cauza antibioticelor ieftine din China

Piaţa farmaceutică din Europa este zdruncinată de o criză industrială fără precedent, în condiţiile în care preţurile extrem de reduse ale medicamentelor produse în China ameninţă să falimenteze producătorii locali. În centrul acestui şoc economic se află uzina din Kundl, Austria, ultima mare fabrică de pe continentul european care se mai ocupă de producţia integrată de penicilină. Confruntată cu pierderi financiare uriaşe, unitatea austriacă este la un pas de închidere din cauza competiţiei agresive a giganţilor asiatici. Presate de bugetele tot mai strânse din sistemele publice de sănătate, guvernele şi cumpărătorii din Uniunea Europeană prioritizează reducerea costurilor pe termen scurt şi aleg masiv produsele cu eticheta „Made in China”, punând în pericol siguranţa sanitară a întregului continent.

Dimensiunea acestei dependenţe este de-a dreptul alarmantă şi este confirmată de ultimele date oficiale ale biroului de statistică Eurostat. În doar şase ani, ponderea Chinei în importurile de peniciline şi derivaţi ale Uniunii Europene s-a dublat spectaculos, crescând de la 44% în anul 2019 până la un nivel copleşitor de 86% la nivelul anului trecut. În condiţiile în care cererea mondială depăşeşte 1,5 miliarde de doze zilnice, majoritatea comenzilor mari s-au mutat pe continentul asiatic, iar mulţi producători europeni au preferat deja să îşi delocheze complet facilităţile de producţie în Asia pentru a beneficia de costuri de fabricaţie reduse.

Vulnerabilitatea extremă a Europei în faţa acestor importuri a fost scoasă la iveală încă din timpul pandemiei de COVID-19 şi reconfirmată dureros în anul 2022, când un val masiv de infecţii respiratorii a lăsat farmaciile europene fără stocuri de amoxicilină. Alarma trasă la acel moment a determinat Comisia Europeană să aprobe o finanţare directă de 28,3 milioane de euro pentru susţinerea fabricii din Kundl, investiţie ce a permis o creştere cu 20% a capacităţii de producţie. Cu toate acestea, sprijinul financiar nu reuşeşte să anuleze diferenţele uriaşe de preţ de pe piaţă, lăsând siguranţa farmaceutică a cetăţenilor europeni la mâna deciziilor comerciale de la Beijing. (sursa stiripesurse.ro)