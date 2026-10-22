Braconaj pe Siret, aproape de vărsarea în Dunăre: Un gălăţean de 66 de ani, prins de poliţiştii de frontieră cu o plasă monofilament interzisă

O acţiune de supraveghere desfăşurată de poliţiştii de frontieră gălăţeni s-a încheiat cu capturarea unui braconier şi salvarea unei cantităţi de peşte chiar la gura de vărsare a râului Siret în fluviul Dunărea. În dimineaţa zilei de miercuri, 21 octombrie 2026, în jurul orei 07:00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Galaţi (ITPF Iaşi), aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a depistat pe râul Siret, la aproximativ 750 de metri amonte de confluenţa cu Dunărea, un bărbat în vârstă de 66 de ani. Acesta se afla într-o barcă şi desfăşura activităţi de pescuit comercial neautorizat.

La controlul ambarcaţiunii, oamenii legii au descoperit că bărbatul folosea o plasă de pescuit de tip monofilament, o unealtă extrem de nocivă pentru fauna acvatică şi strict interzisă de legislaţia în vigoare. În plus, verificările amănunţite au stabilit că bărbatul nu deţinea un permis de pescuit valabil şi nici autorizaţiile necesare pentru a desfăşura activităţi comerciale pe apă. În urma intervenţiei promte a poliţiştilor, peştele capturat ilegal a fost extras cu grijă din ochiurile plasei şi eliberat imediat în mediul său natural, salvând astfel fauna din zonă.

Echipamentele şi ambarcaţiunea utilizate în activitatea ilegală au fost ridicate şi confiscate în vederea continuării cercetărilor. Pe numele bărbatului de 66 de ani s-a deschis un dosar penal, poliţiştii de frontieră efectuând cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de pescuit comercial al resurselor acvatice vii fără autorizaţie şi licenţă, precum şi deţinerea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament. La finalizarea anchetei, urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun pentru protejarea fondului piscicol din judeţul Galaţi.