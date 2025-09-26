GRATUIT: Controale şi analize fără asigurare la medicul de familie

Ministerul Sănătăţii a anunţat o măsură prin care toţi adulţii pot beneficia de consultaţii medicale preventive gratuite la medicul de familie, chiar dacă nu sunt asiguraţi. Scopul este creşterea conştientizării privind importanţa controalelor medicale periodice.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că prevenţia medicală devine o prioritate naţională şi a îndemnat populaţia să meargă periodic la medic.

Adulţii cu vârste între 18 şi 39 de ani pot beneficia anual de o consultaţie gratuită pentru evaluarea riscului de boală, iar cei de peste 40 de ani pot primi până la trei consultaţii gratuite pe an. În funcţie de vârstă şi factori de risc, medicul poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum hemoleucogramă, glicemie, colesterol, teste hepatice şi renale, dar şi investigaţii specifice precum test HPV, mamografie, test PSA sau test pentru depistarea sângelui ocult în scaun.

Măsura urmăreşte depistarea precoce a afecţiunilor cronice şi reducerea numărului cazurilor grave care ajung târziu în sistemul sanitar. Ministerul încurajează populaţia să profite de aceste servicii gratuite, subliniind că prevenţia este primul pas către o viaţă sănătoasă.