15 NOIEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

GRATUIT: Controale şi analize fără asigurare la medicul de familie

Categorie:
Sanatate
GRATUIT: Controale şi analize fără asigurare la medicul de familie
GRATUIT: Controale şi analize fără asigurare la medicul de familie

Ministerul Sănătăţii a anunţat o măsură prin care toţi adulţii pot beneficia de consultaţii medicale preventive gratuite la medicul de familie, chiar dacă nu sunt asiguraţi. Scopul este creşterea conştientizării privind importanţa controalelor medicale periodice.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că prevenţia medicală devine o prioritate naţională şi a îndemnat populaţia să meargă periodic la medic.

Adulţii cu vârste între 18 şi 39 de ani pot beneficia anual de o consultaţie gratuită pentru evaluarea riscului de boală, iar cei de peste 40 de ani pot primi până la trei consultaţii gratuite pe an. În funcţie de vârstă şi factori de risc, medicul poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum hemoleucogramă, glicemie, colesterol, teste hepatice şi renale, dar şi investigaţii specifice precum test HPV, mamografie, test PSA sau test pentru depistarea sângelui ocult în scaun.

Măsura urmăreşte depistarea precoce a afecţiunilor cronice şi reducerea numărului cazurilor grave care ajung târziu în sistemul sanitar. Ministerul încurajează populaţia să profite de aceste servicii gratuite, subliniind că prevenţia este primul pas către o viaţă sănătoasă.

Tag-uri:

Articole înrudite

Bunuri găsite și predate poliției de o femeie din Galați. La data de 15 noiembrie a.c., în juru ...

Interviu cu Sorin Drugan – exploratorul gălăţean care a înfruntat oceanele, furtunile şi piraţii

VIDEO: Un tânăr din Galați a rămas fără permis 7 luni după ce s-a fugărit cu poliția prin Brăila

Accident pe dig Galați - Brăila

VIDEO: “Brăţară la picior” pentru doi gălăţeni prinşi în flagrant la pescuit de sturioni

O nouă oprire de apă, de 16 ore, în Galaţi

Galaţi: Trafic închis şi trasee deviate, sâmbătă, pe str. Domnească

Galaţi: Sâmbătă, autobuze pe traseul 102! Şi traseele de tramvai vor fi asigurate cu autobuze

Costel Fotea: “Astăzi, DJ 251C este un drum modern, sigur pentru circulaţia rutieră şi rezistent în calea apelor!”

Galaţi: COD GALBEN de ceaţă în oraş şi 18 localităţi